Вчера на конференции WWDC 2018 компания Apple не продемонстрировала никаких новых устройств и железа, но сосредоточилась на рассказе об изменениях в своем софте. Публике представили iOS 12 с улучшенной производительностью для старых устройств, Screen Time, Memoji, групповым FaceTime с end-to-end шифрованием, а также macOS 10.14 Mojave с темной темой и рядом новых приложений. Однако некоторые нововведения в macOS и iOS призваны улучшить безопасность и приватность пользователей, и их мы рассмотрим более детально.

В iOS 12 и macOS Mojave будет добавлена улучшенная функциональность Intelligent Tracking Prevention. Она позволяет Safari блокировать кнопки шейринга социальных сетей и кнопки лайков, чтобы ресурсы не имели возможности отслеживать активность пользователей без их разрешения. Также Safari теперь сильно урезает доступную сайтам информацию о пользователе и системе, тем самым тоже усложняя идентификацию конкретного человека и слежку за ним.

