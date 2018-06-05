Вчера на конференции WWDC 2018 компания Apple не продемонстрировала никаких новых устройств и железа, но сосредоточилась на рассказе об изменениях в своем софте. Публике представили iOS 12 с улучшенной производительностью для старых устройств, Screen Time, Memoji, групповым FaceTime с end-to-end шифрованием, а также macOS 10.14 Mojave с темной темой и рядом новых приложений. Однако некоторые нововведения в macOS и iOS призваны улучшить безопасность и приватность пользователей, и их мы рассмотрим более детально.

В iOS 12 и macOS Mojave будет добавлена улучшенная функциональность Intelligent Tracking Prevention. Она позволяет Safari блокировать кнопки шейринга социальных сетей и кнопки лайков, чтобы ресурсы не имели возможности отслеживать активность пользователей без их разрешения. Также Safari теперь сильно урезает доступную сайтам информацию о пользователе и системе, тем самым тоже усложняя идентификацию конкретного человека и слежку за ним.

What a wonderful present for us at WWDC this year! Thank you to all our friends at Apple for this great new API. #1PasswordAutofill pic.twitter.com/jpvRVogslS — 1Password (@1Password) June 5, 2018

Более того, в операционных системах Apple появится и встроенный генератор паролей, который будет предупреждать о нежелательности повторного использования одних и тех же комбинаций. Пароли при этом будут сохраняться в iCloud, автоматически подхватываться Safari и другими приложениями на всех устройствах. В сущности, iOS и macOS теперь имеют функциональность встроенного менеджера паролей. В свою очередь, пароли, хранящиеся сторонними менеджерами вроде 1Password, будут доступны для управления прямо через QuickType.

Еще одним важным нововведением для iOS может станть USB Restricted Mode, который уже можно было наблюдать в некоторых бета-версиях iOS, начиная с 11.3. Данная функция будет принуждать пользователей мобильных устройств вводить пароль при подключении гаджета к USB, если перед этим устройство находилось в заблокированном состоянии более часа. В теории это призвано помешать спецслужбам и правоохранителям осуществлять взлом устройств Apple, прибегая для этого к помощи таких компаний, как Cellebrite и Grayshift.

В бета-версиях, о которых было сказано выше, данная функция требовала ввода пароля в том случае, если устройство не разблокировали в течение 7 дней. Однако в финальные версии iOS функция пока ни разу не вошла, и теперь специалисты выражают сомнение, что USB Restricted Mode все же появится в составе iOS 12. Возможно, Apple вновь ограничится бетой.

Также стоит отметить, что macOS Mojave будет запрашивать разрешение пользователя, перед тем как предоставить приложению доступ к камере и микрофону устройства. Это должно помешать работе вредоносных приложений, которые могут тайно следить за пользователями. Аналогичным образом защитят и файловую систему, почтовую БД, историю сообщений и бэкапы.