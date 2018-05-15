Из актуальных мобильных систем iOS на сегодня самая безопасная с огромным отрывом. За последние несколько лет Apple превратила свою систему в неприступный бастион, новости о возможных брешах в котором становятся сенсацией. Но в последних версиях iOS стала не просто безопасной, а очень удобной для злоумышленников: Apple все чаще и чаще встраивает в систему средства защиты именно от полиции, а не от воришек.

Если подключить iPhone с неизвестным паролем к новому компьютеру, с него невозможно будет скачать даже фотографии (для того же самого в смартфоне с Android, что называется, есть варианты — от датчика отпечатков до разблокирования через Smart Lock).

Фотографии, конечно, важны, но они даже не верхушка айсберга. В современном смартфоне хранятся пароли к веб-сайтам, включая банковские, и социальным сетям, данные приложений, чаты, история переписки, поисковых запросов и многое другое. Чем интенсивнее мы пользуемся смартфонами, тем больше информации в них накапливается и тем серьезнее производители подходят к ее защите.

Не стоит на месте и iOS. С каждой ее новой версией разработчики Apple предпринимают все возможные шаги для усиления защиты данных — твоей защиты и твоих данных. Но не зашла ли компания слишком далеко? Несколько последних решений уберегут тебя исключительно от интереса со стороны правоохранительных органов, работающих с разрешения и одобрения суда. Давай посмотрим, что это за решения и могут ли они обезопасить тебя от действий злоумышленников, а не полиции.

Доверительные отношения и lockdown-файлы

В начале этой статьи я писал, что с заблокированного iPhone, подключенного к неизвестному компьютеру, без пароля блокировки не получится вытащить даже фотографии. Это действительно так: в отличие от большинства устройств, работающих под управлением других систем, одного лишь физического подключения недостаточно. Для того чтобы обмениваться информацией (любой информацией, кроме самой базовой — вроде серийного номера устройства и версии iOS), iPhone и компьютер должны установить так называемые доверительные отношения.

На поверхности это выглядит как подтверждение запроса «Trust this computer?» на экране iPhone. В момент установления доверительных отношений на iPhone (именно внутри самого устройства) создается пара криптографических ключей. Одна часть будет храниться в самом устройстве, а другая передана на компьютер, который сохранит ее в виде файла — так называемого lockdown-файла, или iTunes pairing record. Только после этого станет возможен полноценный обмен данными между iPhone и компьютером.

Прояснив этот момент, перейдем от фотографий к анализу данных iPhone.

Самый распространенный в силу своей универсальности способ анализа устройств под управлением iOS — так называемое логическое извлечение данных. Под логическим извлечением обычно подразумевают создание на компьютере свежей резервной копии iPhone. Сделать это можно при помощи как специализированного программного обеспечения (Elcomsoft iOS Forensic Toolkit), так и iTunes (впрочем, полиция этот вариант использует редко, поскольку синхронизация с iTunes всегда двусторонняя). При правильном подходе такая резервная копия может содержать огромный массив информации, включающий в себя и данные большинства приложений, и пароли пользователя от веб-сайтов, социальных сетей и учетных записей.

Возвращаемся к lockdown. Логично, что для создания локальной резервной копии iPhone нужно подключить к компьютеру, а точнее — к авторизованному, «доверенному» компьютеру. Получается, полицейскому эксперту каждый раз нужно разблокировать iPhone и подтверждать запрос на установление доверительных отношений?

Не совсем. При том, что для обмена данными между устройствами необходимы обе половинки ключа, вторую половинку — lockdown-файл — можно извлечь из компьютера и использовать на любом другом компьютере. Именно так работают криминалистические приложения, например Elcomsoft iOS Forensic Toolkit.

А что, если такой записи нет?

Если компьютер не авторизован (lockdown-файл отсутствует), то создать резервную копию устройства на нем невозможно; для ее создания потребуется предварительно установить доверительные отношения. В предыдущих версиях iOS для этого достаточно было разблокировать устройство при помощи пароля или датчика отпечатков пальца и подтвердить запрос «Trust this computer?», но с выходом iOS 11 все изменилось.