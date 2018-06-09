Китайский производитель Foscam опубликовал обновленные версии прошивок для ряда моделей своих IP-камер (список уязвимых устройств и прошивок можно увидеть в конце данной статьи). В них были устранены сразу три критические уязвимости, позволявшие полностью скомпрометировать устройства.
Все три проблемы были обнаружены в прошлом месяце исследователи компании VDOO, специализирующейся на безопасности интернета вещей. Уязвимостям были присвоены идентификаторы CVE-2018-6830, CVE-2018-6831 и CVE-2018-6832.
Эксперты объясняли, что эксплуатируя эти баги совместно, злоумышленники имели возможность полностью перехватить контроль над уязвимыми камерами Foscam. По данным аналитиков, пока эти баги не взял на вооружение ни один IoT-ботнет. Впрочем, теперь, после публикации детального отчета и proof-of-concept эксплоита, это обстоятельство может измениться.
Для начала атаки преступникам достаточно было узнать IP-адрес или DNS имя гаджета (что можно сделать сразу несколькими способами), а затем эксплуатировать проблему CVE-2018-6830, позволявшую удалять произвольные файлы с устройства. Избавившись от некоторых критически важных файлов, злоумышленники гарантировали себе обход аутентификации во время перезагрузки процесса webService.
Затем в ход шла уязвимость CVE-2018-6832, связанная с переполнение буфера стека и процессом webService. Баг позволял «уронить» webService и заставить его перезапуститься. Так как ранее уже была задействована проблема CVE-2018-6830, это позволяло преступникам узнать учетные данные администратора.
В свою очередь, уязвимость CVE-2018-6831 давала атакующим возможность выполнения команд с root-правами. Для реализации этой инъекции шелл-команд преступникам и нужны были логин и пароль администратора, полученные на прошлом этапе.
Как было сказано выше, разработчики Foscam уже подготовили и выпустили исправления для всех трех проблем, а также не забыли поблагодарить специалистов VDOO за работу. Весьма неожиданный жест от производителя, который в прошлом году попросту проигнорировал 18 уязвимостей в своих устройствах, обнаруженных специалистами компании F-Secure.
Ниже можно увидеть список уязвимых устройств и прошивок. Но нужно отметить, что Foscam является один из крупнейших поставщиков так называемых «white-label» камер, которые у компании приобретают другие вендоры, а затем перепродают уже под своими брендами. Таким образом, уязвимых устройств может быть намного больше, и специалисты с сожалением констатируют, что составить полный перечень таких моделей практически невозможно.
|Модели камер
|Версии прошивок
|C1 Lite V3
|2.82.2.33
|C1 V3
|2.82.2.33
|FI9800P V3
|2.84.2.33
|FI9803P V4
|2.84.2.33
|FI9816P V3
|2.81.2.33
|FI9821EP V2
|2.81.2.33
|FI9821P V3
|2.81.2.33
|FI9826P V3
|2.81.2.33
|FI9831P V3
|2.81.2.33
|FI9851P V3
|2.84.2.33
|FI9853EP V2
|2.84.2.33
|C1
|2.52.2.47
|C1 V2
|2.52.2.47
|C1 Lite
|2.52.2.47
|C1 Lite V2
|2.52.2.47
|FI9800P
|2.54.2.47
|FI9800P V2
|2.54.2.47
|FI9803P V2
|2.54.2.47
|FI9803P V3
|2.54.2.47
|FI9815P
|2.51.2.47
|FI9815P V2
|2.51.2.47
|FI9816P
|2.51.2.47
|FI9816P V2
|2.51.2.47
|FI9851P V2
|2.54.2.47
|R2
|2.71.1.59
|C2
|2.72.1.59
|R4
|2.71.1.59
|FI9900EP
|2.74.1.59
|FI9900P
|2.74.1.59
|FI9901EP
|2.74.1.59
|FI9961EP
|2.72.1.59
|FI9928P
|2.74.1.58
|FI9803EP
|2.22.2.31
|FI9803P
|2.24.2.31
|FI9853EP
|2.22.2.31
|FI9851P
|2.24.2.31
|FI9821P V2
|2.21.2.31
|FI9826P V2
|2.21.2.31
|FI9831P V2
|2.21.2.31
|FI9821EP
|2.21.2.31
|FI9821W V2
|2.11.1.120
|FI9818W V2
|2.13.2.120
|FI9831W
|2.11.1.120
|FI9826W
|2.11.1.120
|FI9821P
|2.11.1.120
|FI9831P
|2.11.1.120
|FI9826P
|2.11.1.120
|FI9805W
|2.14.1.120
|FI9804W
|2.14.1.120
|FI9804P
|2.14.1.120
|FI9805E
|2.14.1.120
|FI9805P
|2.14.1.120
|FI9828P
|2.13.1.120
|FI9828W
|2.13.1.120
|FI9828P V2
|2.11.1.133
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