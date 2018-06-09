Китайский производитель Foscam опубликовал обновленные версии прошивок для ряда моделей своих IP-камер (список уязвимых устройств и прошивок можно увидеть в конце данной статьи). В них были устранены сразу три критические уязвимости, позволявшие полностью скомпрометировать устройства.

Все три проблемы были обнаружены в прошлом месяце исследователи компании VDOO, специализирующейся на безопасности интернета вещей. Уязвимостям были присвоены идентификаторы CVE-2018-6830, CVE-2018-6831 и CVE-2018-6832.

Эксперты объясняли, что эксплуатируя эти баги совместно, злоумышленники имели возможность полностью перехватить контроль над уязвимыми камерами Foscam. По данным аналитиков, пока эти баги не взял на вооружение ни один IoT-ботнет. Впрочем, теперь, после публикации детального отчета и proof-of-concept эксплоита, это обстоятельство может измениться.

Для начала атаки преступникам достаточно было узнать IP-адрес или DNS имя гаджета (что можно сделать сразу несколькими способами), а затем эксплуатировать проблему CVE-2018-6830, позволявшую удалять произвольные файлы с устройства. Избавившись от некоторых критически важных файлов, злоумышленники гарантировали себе обход аутентификации во время перезагрузки процесса webService.

Затем в ход шла уязвимость CVE-2018-6832, связанная с переполнение буфера стека и процессом webService. Баг позволял «уронить» webService и заставить его перезапуститься. Так как ранее уже была задействована проблема CVE-2018-6830, это позволяло преступникам узнать учетные данные администратора.

В свою очередь, уязвимость CVE-2018-6831 давала атакующим возможность выполнения команд с root-правами. Для реализации этой инъекции шелл-команд преступникам и нужны были логин и пароль администратора, полученные на прошлом этапе.

Как было сказано выше, разработчики Foscam уже подготовили и выпустили исправления для всех трех проблем, а также не забыли поблагодарить специалистов VDOO за работу. Весьма неожиданный жест от производителя, который в прошлом году попросту проигнорировал 18 уязвимостей в своих устройствах, обнаруженных специалистами компании F-Secure.

Ниже можно увидеть список уязвимых устройств и прошивок. Но нужно отметить, что Foscam является один из крупнейших поставщиков так называемых «white-label» камер, которые у компании приобретают другие вендоры, а затем перепродают уже под своими брендами. Таким образом, уязвимых устройств может быть намного больше, и специалисты с сожалением констатируют, что составить полный перечень таких моделей практически невозможно.