26-29 июля 2018 года в Сочи пройдет конференция «Код ИБ ПРОФИ». Мероприятие представляет собой образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась минувшим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны.

Формат образовательно-развлекательной ИБ-конференции для руководителей ИБ и ИТ остается неизменным: два дня учебы и два дня приключений в горах и на море.

Конференция «Код ИБ ПРОФИ» проходит в Сочи второе лето подряд. В этом году вводная дискуссия перенесет участников в мир-2024, после чего гуру ИБ представят 24 часовых авторских мастер-класса по ключевым темам ИБ. В их числе уже заявлены новые технологии ИБ и трансформация CISO, Threat Intelligence и психология ИБ, ФЗ-152 и GDPR, риск-менеджмент и поведенческие паттерны в ИБ и так далее.

После двух дней учебы, как и в прошлом году, наилучшему усвоению материала будет способствовать насыщенная адреналином приключенческая программа: парусная регата и горное джип-сафари.

«Успех “ПРОФИ” в Сочи прошлым летом и поступившие сразу после него предзаказы на участие в нынешнем показали, что мы все делаем правильно. Мы полностью сохранили формат конференции, однако усовершенствовали контент. В этом году обширную часть программы составят доклады по технологиям, а не только по управлению ИБ, как это было ранее», — говорит продюсер «Код ИБ ПРОФИ» Ольга Поздняк.

Признанный гуру кибербезопасности Алексей Лукацкий (город Москва) выступит неизменным куратором события, а также проведет свой мастер-класс. Также в программе уже заявлены Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности (город Москва), Рустем Хайретдинов, генеральный директор «Атак киллер» (город Москва), Олег Кузьмин, независимый эксперт (город Москва), Алексей Качалин, исполнительный директор Центра Киберзащиты Сбербанк (город Москва), Наталья Гуляева (Hogan Lovells, город Москва), Илья Борисов (ThyssenKrupp, город Нижний Новгород) и еще два десятка известных экспертов в сфере кибербезопасности.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку на участие можно на официальном сайте: https://sochi.codeib.ru/