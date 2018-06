Эксперты Qihoo 360 Netlab предупредили об обнаружении массовой волны сканирований 8000 портов, за которой стоит IoT-ботнет Satori. Из-за публикации в сети новых эксплоитов операторы ботнета получили возможность расширить список атакуемых устройств.

Разработчики Satori адаптировали для своего ботнета эксплоит для уязвимости CVE-2018-10088 в составе Xiongmai uc-httpd 1.0.0, простого веб-сервера, который китайские производители часто встраивают в прошивки роутеров и других устройств интернета вещей. Эксплоит позволяет атакующим отправлять вредоносные пакеты, адресованные портам 80 и 8000, с их помощью выполняя на уязвимом девайсе свой код и перехватывая над ним контроль.

Исследователи сообщают, что сканирования начались 14 июня 2018 года, через день после публикации кода PoC-эксплоита в открытом доступе. В итоге неожиданная активность, обращенная к портам 8000, привлекла внимание многих специалистов, отслеживающих активность ботнетов.

Here's a link to the pcap file (traffic to & from port 8000). Definitely captured some traffic but nothing jumped out to me as malicious. Unusual, but not malicious. Always possible that I missed something, though.https://t.co/Ktooo5tryc

— ExecuteMalware (@executemalware) June 14, 2018