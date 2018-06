Специалист компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил, что создатели бесполезных Android-приложений используют для введения пользователей в заблуждение очень простой и эффективный трюк.

Регистрируя аккаунты в Google Play Store, эти разработчики используют вместо своего реального имени числа, имитирующие количество установок приложений. К примеру «1 миллион установок», «Установлено 1 000 000 раз», «100 000 000 скачиваний», «5 000 000+» и так далее.

How to make your app popular:

1) Upload app with developer name: 1,000,000,000

2) Get installs

3) Change developer namehttps://t.co/55gBixSOKp pic.twitter.com/AWF7wtCSQc

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) June 11, 2018