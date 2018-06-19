Пользователи Reddit и Steam уличили производителей игр в слежке. Возмущение комьюнити начало набирать обороты после этой публикации на Reddit, в которой рассказывалось о том, что игра Holy Potatoes! We’re in Space?! использует аналитическую программу Redshell, созданную Innervate, Inc. для сбора данных о пользователях и, фактически, слежки за ними.
RedShell встраивается в игры в виде SDK и используется для проведения социально-маркетинговых кампаний. Так, RedShell помогает разработчикам понять, как именно пользователи выбирают и покупают игры. К примеру, если посмотреть трейлер какой-либо игры на YouTube, а затем перейти по ссылке из описания в Steam и купить ее, этого будет достаточно, чтобы за компьютером закрепился специальный ID, ассоциирующий систему с конкретным IP-адресом, разрешением экрана, установленными шрифтами и так далее. Таким образом, благодаря RedShell SDK, производители получают данные об источниках покупок и установок.
Однако пользователям не понравилось такое подведение. Дело в том, что производители игр крайне редко предупреждают о наличии таких решений в своих продуктах. К тому же пользователи стали жаловаться, что RedShell создает идентификаторы для каждого человека, собирая информацию об их онлайн-личностях и игровых машинах.
В итоге пользователи создали специальные списки, найти которые можно в Google Docs и на Reddit, собрав воедино информацию обо всех играх и производителях, применяющих подобные шпионские практики. Стоит заметить, что в списки попали многие хорошо известные тайтлы, например, Civilization VI, Kerbal Space Program и Elder Scrolls Online.
Более того, согласно жалобам пользователей и ответам студий, в некоторых случаях разработчики вообще не информировали о наличии спорного SDK в составе своих продуктов. Порой это может даже являться нарушением закона. К примеру, в Conan: Exile EULA вообще не упоминается сбор данных посредством Redshell. И хотя разработчики Redshell утверждают, что вся собранная статистика анонимна, вплоть до декабря 2017 года некоторые интеграции Redshell собирали данные об IP-адресах и сопоставляли их со Steam ID, а этого более чем достаточно для деанонимизации пользователей.
Теперь, когда на происходящее обратили внимание СМИ, а пользователи засыпают гневными вопросами официальные сайты производителей, многие компании решили пойти на попятную и отказаться от использования Redshell. В частности, о таком решении уже сообщили разработчики Total War: Warhammer 2 и Conan: Exiles, пообещав удалить шпионский SDK и подчеркнув, что «это не спайварь».
Ниже можно увидеть список игр, в которых был обнаружен Redshell, а также список производителей, уже заявивших, что они скоро перестанут следить за пользователями.
Удалили Redshell или пообещали удалить:
- Elder Scrolls Online (Обещали удалить)
- Conan Exiles (Обещали удалить)
- Ylands (Уже удалили)
- Holy Potatoes! We’re in Space?! (Уже удалили)
- Все игры Total War (Обещали удалить)
- Warhammer: Vermintide II (Обещали удалить)
- Warhammer: Vermintide I (возможно, удалят?)
- My Time At Portia (Обещали удалить)
- Dead by Daylight (Обещали удалить)
- Battlerite (Обещали удалить)
- AER Memories of Old (Обещали удалить)
- Magic the Gathering Arena (закрытая бета, нет в Steam) (Обещали временно удалить)
- Secret World Legends (Обещали удалить остатки)
- Hunt: Showdown (Обещали удалить)
- Escapists 2 (Обещали удалить)
- Omensight (Обещали удалить)
- Ballistic Overkill (Обещали удалить)
Игры, которые используют Redshell на момент 18.06.2018:
- Civilization VI
- Kerbal Space Program
- Guardians of Ember
- The Onion Knights
- Realm Grinder
- Heroine Anthem Zero
- Warhammer 40k Eternal Crusade
- Krosmaga
- Eternal Card Game
- Sniper Ghost Warrior 3
- Astro Boy: Edge of Time
- Cabals: Card Blitz
- CityBattle | Virtual Earth
- Desolate
- Doodle God
- Doodle God Blitz
- Dungeon Rushers
- Labyrinth
- My Free Farm 2
- NosTale
- RockShot
- Shadowverse
- SOS & SOS Classic
- SoulWorker
- Stonies
- Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation
- War Robots
- Survived By
- Injustice 2
- The Wild Eight
- Yoku’s Island Express
- Raging Justice
- Warriors: Rise to Glory!
- Trailmakers
- Clone Drone in the Danger Zone
- Vaporum
- Robothorium
- League of Pirates
- Doodle God: Genesis Secrets
- Archangel: Hellfire
- Skyworld
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