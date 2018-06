Одну из крупнейших криптовалютных бирж, Bithumb, снова взломали. На этот раз неизвестные злоумышленники похитили 35 000 000 000 вон, то есть около 31 000 000 долларов в криптовалюте. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Bithumb, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня 2018 года.

Пока операторы Bithumb не сообщают никаких подробностей случившегося, то есть неизвестно, какие именно криптовалюты были похищены, каким образом злоумышленники проникли к систему и как осуществили вывод средств. В социальных сетях и на крупных форумах, посвященных криптовалютам, появилась информация, что некоторые пользователи не досчитались токенов Ripple (RPX) на своих аккаунтах, однако официальных подтверждений этому пока не было.

В настоящее время на Bithumb приостановлен вывод средств, что призвано помешать злоумышленникам выводить похищенное с биржи. Также все средства биржи уже были переведены в холодные (оффлайновые) кошельки, вплоть до проведения тщательного аудита и восстановления нормальной работоспособности систем.

Представители Bithumb предупреждают пользователей о том, что временно не нужно переводить на свои счета новые средства и пытаться совершать какие-либо операции, так как транзакции могут быть потеряны системой. Также сообщается, что компания планирует компенсировать все потерянные пользователями средства из своих резервных фондов.

[Notice for the temporary suspension of the deposits]

Due to the increasing safety issues, we are changing our wallet system.

Please do not deposit until we notify.

*All deposits are not deposited into your wallet until all changes are completed.

— Bithumb (@BithumbOfficial) June 20, 2018