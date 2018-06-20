Одну из крупнейших криптовалютных бирж, Bithumb, снова взломали. На этот раз неизвестные злоумышленники похитили 35 000 000 000 вон, то есть около 31 000 000 долларов в криптовалюте. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Bithumb, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня 2018 года.

Пока операторы Bithumb не сообщают никаких подробностей случившегося, то есть неизвестно, какие именно криптовалюты были похищены, каким образом злоумышленники проникли к систему и как осуществили вывод средств. В социальных сетях и на крупных форумах, посвященных криптовалютам, появилась информация, что некоторые пользователи не досчитались токенов Ripple (RPX) на своих аккаунтах, однако официальных подтверждений этому пока не было.

В настоящее время на Bithumb приостановлен вывод средств, что призвано помешать злоумышленникам выводить похищенное с биржи. Также все средства биржи уже были переведены в холодные (оффлайновые) кошельки, вплоть до проведения тщательного аудита и восстановления нормальной работоспособности систем.

Представители Bithumb предупреждают пользователей о том, что временно не нужно переводить на свои счета новые средства и пытаться совершать какие-либо операции, так как транзакции могут быть потеряны системой. Также сообщается, что компания планирует компенсировать все потерянные пользователями средства из своих резервных фондов.

[Notice for the temporary suspension of the deposits]

Due to the increasing safety issues, we are changing our wallet system.

Please do not deposit until we notify.

*All deposits are not deposited into your wallet until all changes are completed. — Bithumb (@BithumbOfficial) June 20, 2018

*All deposit and withdrawal service will be stopped to make sure the security. We will keep notice you of the restart of the service. We apologize for your inconvenience and thanks for your understanding. — Bithumb (@BithumbOfficial) June 20, 2018

Нужно отметить, что это не первое крупное ограбление, жертвой которого стала Bithumb. В июле 2017 года биржа уже подвергалась компрометации. Тогда со счетов ресурса было похищено неизвестное количество Bitcoin и Ethereum.

Также напомню, что это уже второй крупный взлом южнокорейской биржи за последнее время: на прошлой неделе о компрометации и хищении средств сообщили операторы Coinrail. Неизвестные преступники похитили порядка 30% всего альткоин-портфеля биржи, в частности ICO-токены проектов Pundi X (NPXS), NPER (NPER) и Aston (ATX). Сообщалось, что ущерб составил порядка 40 млрд вон, то есть около 37 млн долларов США.