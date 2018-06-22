Киберполиция Украины сообщила, что в Днепре были задержаны четверо членов преступной группы, в возрасте от 20 до 26 лет, которые занимались созданием фальшивых криптовалютных обменников.

Правоохранители пишут, что злоумышленники создали собственную CMS для управления фейковыми обменниками. Работающих под ее управлением сайты имитировали легальную деятельность обменных площадок для разнонаправленной конвертации криптовалюты, а также получали фиктивные положительные отзывы и рейтинги.

Рядовым пользователям хватало фальшивых отзывов и имитации бурной деятельности. Они переводили средства на указанные на сайтах кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. А после зачисления средств мошенники прекращали работу обменника, тут же запуская новый фиктивный ресурс.

Полицейским удалось обнаружить шесть такого рода сайтов, впрочем, в официальном заявлении сказано, что этот список неполон:

По месту жительства задержанных были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, флеш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали преступники. В итоге трем участникам преступной группы были предъявлены обвинения в подозрении совершения шести эпизодов мошеннической деятельности. Всю изъятую технику, в свою очередь, направили на экспертизу.

Чтобы обнаружить и другие поддельные обменники, принадлежавшие данной группировке, правоохранители просят пострадавших пользователей обращаться в полицию с заявлениями.