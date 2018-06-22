19 июня 2018 года голландские пользователи Steam получили от компании Valve неожиданное уведомление. Начиная с этой даты игрокам Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 запретили продавать внутриигровые предметы для этих игр через торговую площадку Steam. Дело в том, что, согласно местным законам, такие лутбоксы и связанные с ними активности рассматриваются как азартные игры.

В сообщении представители Valve объясняют, что в мае 2018 года они получили официальное уведомление от Kansspelautoriteit, голландского регулятора азартных игр, согласно которому, лутбоксы для CS:GO и Dota 2 нарушают законы страны. Власти потребовали от Valve разрешить эту проблему до 20 июня 2018 года, а в противном случае пригрозили компании юридическим преследованием.

В итоге разработчики приняли решение временно запретить голландским пользователям торговлю внутриигровыми предметами для вышеназванных игр, до тех пор, пока не удастся найти другой выход из сложившейся ситуации. В компании выражают надежду, что представители Kansspelautoriteit все же откажутся от идеи преследовать Valve в суде.

Проблема с лутбоксами в Голландии уходит корнями к апрельскому докладу Kansspelautoriteit, согласно которому 4 из 10 лутбоксов, изученных специалистами регулятора, подпадают под определение азартных игры и нарушают законы страны. Дело в том, что содержимое этих лутбоксов случайно, а сами лутбоксы или полученные из них предметы могут быть проданы вне игр, за реальные деньги.

В своем докладе представители голландских властей, равно как и многие другие эксперты из разных стран, подчеркнули, что все это может обернуться для игроков настоящей зависимостью, особенно если речь идет о подростках и детях. В сущности, механика работы многих лутбоксов действительно мало отличается от настоящих азартных игр. Стоит отметить, что речь в основном идет о косметических внутриигровых предметах (таких, как скины для оружия), стоимость которых на рынке действительно может достигать сотен или даже тысяч долларов.

Реакцию самих голландских пользователей на этот запрет нельзя назвать однозначной. Так, многие согласны с точкой зрения регулятора и признают, что лутбоксы могут вызывать зависимость, однако пользователи недовольны тем, что Valve не предупредила о введении запрета заранее. В таком случае пользователи могли бы успеть продать предметы до введения запрета, конвертировав их в деньги.