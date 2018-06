ИБ-специалисты обнаружили крупную спамерскую кампанию, организованную группой, которая называет себя WannaCry-Hack-Team. Мошенники запугивают пользователей, сообщая, что нашумевший шифровальщик WannaCry вернулся, и под предлогом этого вымогают биткоины.

В письмах мошенники сообщают пользователям, что их компьютеры заражены WannaCry. Чтобы страшный вирус, теперь поражающий все платформы, включая Windows, iOS, Android и Linux, и не обнаруживающийся антивирусными решениями, не удалил файлы пострадавших, им предлагается срочно перевести 0,1 BTC (около 650 долларов США) на указанный в послании кошелек.

Представители британского центра по борьбе с мошенническими действиями и киберпреступлениями сообщают, что уже получили более 200 жалоб на подобные подозрительные письма.

Alert: Don't pay this fake #WannaCry ransom demand! We've had over 200 reports today about these extortion emails which claim to have infected people with the WannaCry virus! 👉 #TakeFive and #Tell2 pic.twitter.com/aHZEh3UXTF

— Action Fraud (@actionfrauduk) June 21, 2018