На прошлой неделе Резервный банк Индии (центральный банк страны) поставил жесткий дедлайн перед представителями местного банковского сектора: в июне 2019 года в Индии не должно остаться банкоматов, работающих под управлением Windows XP. В противном случае банкам грозят штрафами и санкциями.

В официальном заявлении Резервного банка Индии говорится, что проблема использования Windows XP и других неподдерживаемых операционных систем, волнует представителей регулятора уже давно. Напомню, что поддержка XP была прекращена еще в 2014 году. Но невзирая на многочисленные предупреждения, банки вовсе не спешат обновлять свои аппаратные решения и софт, что создает многочисленные угрозы безопасности. Дело в том, что, большинство банкоматов в Индии (и не только) до сих пор работают именно на Windows XP. В итоге представители индийского регулятора решили перейти к более решительным действиям.

До августа 2018 года все индийские банки обязаны обезопасить свои банкоматы хотя бы базовым образом: установить пароль на BIOS, отключить USB-порты и автозапуск, установить все доступные патчи, обезопасить доступ к терминалу и так далее.

До марта 2019 года банки должны позаботиться о защите от скиммеров и внедрить белые списки для приложений.

И, наконец, к июню 2019 года индийские банки должны окончательно отказаться от использования Windows XP. Этот процесс должен происходить постепенно: ожидается, что 25% банкоматов перейдут на использование более современных операционных систем уже к сентябрю 2018 года; отметка в 50% будет достигнута в декабре 2018 года, а 75% — в марте 2019 года.