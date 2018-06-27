Сотрудники компании RIPS раскрыли детали новой уязвимости в WordPress. Баг нашли в самой CMS, а не в популярном плагине или теме, что бывает не так уж часто. Официального патча для этой бреши пока нет, хотя разработчиков проинформировали о баге еще в ноябре прошлого года.

Обнаруженная проблема связана с тем, что пользователь с доступом к редактору записей также может загружать и удалять изображения и превью для них. В итоге такой пользователь способен внедрить в WordPress произвольный вредоносный код и удалить критически важные для работы CMS файлы, которые в нормальных условиях должны быть доступны только администратору на сервере или через FTP.

Хотя устроить атаку на уязвимый ресурс может только пользователь, уже имеющий к нему доступ, эксперты RIPS предупреждают, что даже самых низких прав будет достаточно. В теории даже доступа уровня User достаточно для повышения привилегий и эксплуатации уязвимости.

В корне проблемы лежит тот факт, что злоумышленник может удалить файл wp-config.php. После этого он получает возможность повторно инициировать процесс установки, использовав при этом собственные установки и, например, принудив сайт распространять малварь или иной вредоносный контент. Видеодемонстрацию атаки можно увидеть ниже.

По данным RIPS, уязвимость представляет угрозу для всех версий CMS, включая наиболее свежую — WordPress 4.9.6.

Представители WordPress пока никак не прокомментировали отсутствие патча для нового бага. В связи с этим журналисты BleepingComputer обратились к специалистам Sucuri за «вторым мнением», и те подтвердили изданию, что все выводы в отчете RIPS обоснованы, и обнаруженная проблема действительно опасна.

Хотя официального исправления пока нет, разработчики RIPS выпустили собственный временный хотфикс, который приложен к отчету. Код специалистов нужно добавить к файлу functions.php.