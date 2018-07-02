24 мастер-класса от гуру в области ИБ, киберучения и приключения в горах и на море — такова программа сочинского «Кода ИБ ПРОФИ»», который состоится 26-29 июля 2018 года.

В этом году особенностью летнего «ПРОФИ» станут киберучения. Рассказывает куратор события Алексей Лукацкий:

«Вы сможете на себе ощутить, что чувствует человек, который перед уходом с работы сталкивается со звонком от генерального директора, который прочитал в СМИ о том, что возглавляемая им компания атакована хакерами, укравшими клиентские данные и требующие выкупа. Вы поймете слабые места вашей текущей системы коммуникаций между различными подразделениями компании, которые вовлекаются в процесс реагирования на глобальные киберинциденты, требующие уведомления клиентов и партнеров. Вы узнаете, как координировать усилия всех участников внезапно и хаотически созываемой группы, которая должна быстро составить план действий по снижению масштаба ущерба».

Поучаствовать в киберучениях сможет каждый участник «ПРОФИ». Адреналина безопасникам также добавит погружение в мир-2024 на вводной сессии и двухдневная приключенческая программа.

Напоминаем, что мастер-классы проведут ИБ-руководители и эксперты из Сбербанка, Яндекса, «Лаборатории Касперского», Cisco, Citrix, Positive Technologies, СО ЕЭС, ESET и многих других компаний. Участие подтвердили уже около сотни CISO, CSO, CTO, а также руководителей бизнеса со всей России.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте: https://sochi.codeib.ru/