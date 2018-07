В минувшие выходные разработчики аппаратных криптовалютных кошельков Trezor обнаружили фишинговую атаку, направленную на посетителей официального сайта компании (wallet.trezor.io).

Проблему обнаружили сами пользователи, обратив внимание на странные сообщения о недействительности сертификатов SSL, появлявшиеся при посещении сайта Trezor. Так как жалоб на подобное поведение поступило немало, разработчики провели расследование и обнаружили, что ошибки были спровоцированы фишинговой атакой.

Сообщается, что фейковый сайт также отображал пугающее предупреждение, согласно которому кошелек не смог синхронизироваться с аккунтом Trezor. Якобы из-за этого память пользовательского устройства была повреждена, и теперь срочно требовалось обновить recovery seed. То есть жертву вынуждали сообщить злоумышленникам recovery seed – специальную фразу, состоящую из 12, 18 или 24 слов.

Разработчики напоминают, что даже в инструкциях к кошелькам Trezor ясно сказано: пользователь никогда и ни при каких обстоятельствах не должен вводить seed-фразу куда-либо, кроме самого кошелька, и уж точно никогда не должен делать этого на компьютере (на сайте или в приложении, роли не играет). Доверять следует только дисплею самого аппаратного кошелька, данные из любых других источников следует рассматривать с долей скепсиса.

PSA: Phishing. We have encountered a clone of Trezor Wallet, tricking users to divulge their recovery seed. Always check for a valid https connection while using https://t.co/rTfKn8bzIL.

The device itself can be trusted; make sure to verify all actions on the Trezor screen. pic.twitter.com/or8Lw6M265

— TREZOR (@TREZOR) July 1, 2018