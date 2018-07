Релиз Chrome 67 вновь открыл возможность для использования против пользователей так называемых «download-бомб». Хуже того, по данным исследователей, аналогичная проблема угрожает пользователям браузеров Firefox, Vilvadi, Opera и Brave.

В начале 2018 года эксперты компании Malwarebytes предупреждали, что операторы сайтов, предлагающих «услуги» фальшивой технической поддержки, начали применять новую тактику для запугивания своих жертв. Вместо аляповатых сообщений, настойчиво предупреждающих неискушенного пользователя о многочисленных уязвимостях и вирусах в его системе (разумеется, несуществующих в реальности), скамеры пошли дальше и стали использовать против пользователей браузера Chrome давно известную тактику — «download-бомбы».

По сути, злоумышленники использовали методику JavaScript Blob и программный интерфейс window.navigator.msSaveOrOpenBlob. Таким образом, браузер вынуждали сохранять файлы на диске снова и снова, с такой скоростью, что через 5-10 секунд браузер переставал отвечать вовсе. Как видно на анимации ниже, нагрузка на процессор в момент такой атаки составляет 100%, и пользователь оказывается «блокирован» на вредоносном сайте.

Специалисты Google знали о происходящем, и проблему оперативно исправили с выходом Chrome 65.0.3325.70. Однако согласно новым багрепортам, 12 июня 2018 года, после выпуска Chrome 67.0.3396.87, download-бомбы снова работают, и ими вновь пользуются скамеры.

Хуже того, издание Bleeping Computer сообщает, что проблема оказалась распространена гораздо шире, чем предполагали эксперты зимой. Так, ведущий эксперт Malwarebytes Джером Сегура (Jérôme Segura) уже предупредил о том, что пользователи Firefox тоже в опасности.

Browlock freeze seems to be affecting latest version of Google Chrome again (https://t.co/9KIHSlcsws); also on Firefox (https://t.co/Au1vu7eH1B).

Source: https://t.co/wNmghnrHAj pic.twitter.com/z8CROOMIZv

— Jérôme Segura (@jeromesegura) June 22, 2018