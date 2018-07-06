24-летний гражданин Японии был приговорен к тюремному заключению за использование скрипта Coinhive для «браузерного» майнинга в злонамеренных целях.

По данным местных СМИ, подозреваемый был арестован в начале 2018 года. Его обвинили в незаконном майнинге криптовалюты, которым он занимался с января по февраль 2018 года.

По информации сайта Bitcoin.com, представителям которого удалось получить комментарий адвоката неудавшегося майнера, он встроил майнинговую JavaScript библиотеку Coinhive не на сайт, а в читерский инструмент для неназванной игры, а затем рекламировал и распространял свой «продукт» в интернете. Сообщается, что за указанный период времени программу успели скачать немногим более 90 раз, и ее автор заработал на встроенном майнере всего 5000 йен (около 45 долларов США).

Тем не менее, суд города Амагасаки вынес обвинительный приговор по делу майнера. Его приговорили к году тюрьмы с тремя годами отсрочки исполнения наказания. В сущности, это означает, что пока майнер останется на свободе, однако если в течение ближайших трех лет он нарушит условия условного наказания, то отправится отбывать положенный год за решеткой.

Таким образом, 24-летний японец стал первым осужденным за использование Coinhive, что теперь может стать прецедентом. Дело в том, что в конце июня 2018 года в Японии были задержаны еще 16 человек, которые так же занимались криптоджекингом (скрытым майнингом через браузеры). Их подозревают во взломе сайтов и встраивании в код скомпрометированных ресурсов скриптов Coinhive.

Напомню, что сами авторы Coinhive утверждают, что создавали свой сервис вовсе не для преступников.