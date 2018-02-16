Начиная с осени 2017 года пользователи все чаще страдают от скрытых майнеров, причем это вовсе не означает, что устройство жертвы было заражено вредоносом, добывающим криптовалюту. Теперь достаточно неудачно зайти на какой-либо сайт, в код которого был встроен так называемый «браузерный майнер» – специальный JavaScript, который использует ресурсы устройства пользователя, пока тот находится на сайте.

К сожалению, основная проблема заключается в том, что владельцы сайтов тоже далеко не всегда знают о существовании майнинговых скриптов в коде их ресурсов. Сайты все чаще подвергаются взлому с целью интеграции майнеров. К примеру, на прошлой неделе от подобной атаки пострадали сразу несколько тысяч правительственных учреждений, такими же скриптами заражены тысячи сайтов под управлением WordPress, а ИБ-специалисты предполагают, что жертвами криптоджекинга уже стали не менее 30 млн человек.

Стоит сказать, что злоумышленники и сами операторы сайтов не пишут подобные майнинговые скрипты самостоятельно, а пользуются услугами многочисленных сервисов, предлагающих такую услугу. Одним из первых в этой области был сервис Coinhive, и по данным аналитиков 360 Netlab, он по-прежнему сохраняет лидерство в этой сфере.

Журналисты издания Vice Motherboard побеседовали с операторами сервиса Coinhive, которые предпочли сохранить инкогнито, но рассказали изданию немало интересного.

Как оказалось, создавая Coinhive, разработчики вовсе не предполагали, что создают инструмент для обогащения киберпреступников и преследовали абсолютно иные цели. Однако теперь создатели самого популярного браузерного майнера признают, что криптоджекинг «пришел, чтобы остаться», хотя они по-прежнему не одобряют действия злоумышленников.

«Мы были ошеломлены тем, как быстро наше решение нашло широкий отклик. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы были весьма наивны, когда строили теории о том, как будет использоваться наш майнер. Мы считали, что большинство сайтов будут использовать Coinhive открыто, позволяя пользователям решать, запускать ли его ради каких-то бонусов, как поступили мы сами, во время тестирования на pr0gramm.com перед запуском. Но в первые же дни после появления Coinhive все пошло совершенно не так», — рассказывает один из анонимных разработчиков сервиса.

Разработчики говорят, что суммарно скрипты проекта уже «накопали» криптовалюту на несколько миллионов долларов, при этом порядка 70% этих средств получили пользователи, а не авторы Coinhive.

Кроме того владельцы Coinhive поделились интересной статистикой. К примеру, оказалось, что недавнее массовое внедрение майнинговых скриптов на правительственные сайты США и Великобритании принесло взломщикам лишь 24 доллара, причем Coinhive не выплатил злоумышленникам даже эту ничтожную сумму.

«Все наши самые крупные клиенты внедрили Coinhive разумно. Они побуждают своих пользователей включать майнер, предлагая за это некие вознаграждения», — говорят создатели Coinhive.

Стоит отметить, что разработчики Coinhive определенно хотят чтобы их сервис воспринимали как легальное решение. К примеру, еще осенью 2017 года был создан специальный UI виджет, который призван упростить жизнь тем клиентам сервиса, которые хотят идти законным путем. Виджет позволяет посетителям сайтов с майнерами легко контролировать их работу.

При этом операторы Coinhive прекрасно осведомлены о том, что их продукция широко используется для майнинга на порносайтах, игорных сайтах, «пиратских» ресурсах и взломанных установках популярных CMS. Однако Coinhive не отслеживает домены, на которых работают скрипты, поэтому зачастую команда проекта попросту не знает, как и где используется их продукт.

«Криптоджекинг, скорее всего, останется с нами надолго. По крайней мере, до тех пор, пока не возрастет сложность добычи Monero и других криптовалют, сделав майнинг невозможным, или пока производители браузеров не начнут блокировать сайты, дающие слишком большую нагрузку на ЦПУ», — предполагают разработчики.

Также создатели Coinhive признались, что в настоящее время репутация их проекта оставляет желать лучшего, ведь название Coinhive почти стало синонимом определенной группы киберпреступлений.