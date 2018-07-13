Специалисты IBM X-Force обнаружили в Google Play Store сразу несколько вредоносных приложений, заражавших пользователей Android трояном BankBot Anubis. Малварь похищала учетные данные банковских приложений, электронных кошельков и платежных карт.

Исследователи рассказывают, что вредоносная кампания была выявлена еще в июне 2018 года. Злоумышленники интегрировали пейлоад в самые разные приложения, начиная от решений для онлайн-шоппинга и заканчивая приложениями для мониторинга фондовой биржи. Все «продукты» преступной группы выглядели очень правдоподобно, из-за чего специалисты отмечают, что в эту кампанию было вложено огромное количество ресурсов, ведь таких вредоносных загрузчиков было не менее десяти.

Как и другие вредоносы, ранее проникавшие в каталог приложений Google Play, BankBot Anubis сумел пройти все проверки безопасности благодаря тому, что пейлоад доставлялся на устройство уже после установки приложения, когда малварь «оценила обстановку» и связалась с управляющим сервером. При этом сама малварь вполне успешно маскируется под Google Protect, и в итоге многие антивирусные решения тоже не обнаруживают ничего подозрительного.

По данным экспертов, разработчики BankBot Anubis регулярно меняют и обновляют свою малварь, расширяя ее возможности, но такие изменения привносятся в код крайне аккуратно, чтобы не привлекать внимание защитных механизмов Google Play. Регулярные обновления также указывают на то, что за созданием малвари стоит хорошо подготовленная преступная группа.

Проникнув на устройство и выдавая себя за Google Protect, малварь запрашивает разрешение на использование Accessibility Service. Если пользователь соглашается, поверив, что имеет дело с решением Google, вредонос может начинать функционировать как кейлоггер, таким образом похищая финансовую информацию пользователя. Кроме того, Anubis способен делать снимки экрана и так же передавать их своим операторам.

По информации IBM X-Force, малварь в основном атакует пользователей из Турции, но также в список потенциальных жертв попали Россия, Белоруссия, Китай, Израиль, Азербайджан, Великобритания и другие страны.

Исследователи полагают, что обнаруженные ими загрузчики могут являться частью сервиса некой преступной группы, которая предлагает своим клиентам проникновение в Google Play. Другая теория гласит, что за распространением BankBot Anubis стоит та же группа, которая ранее работала с трояном Marcher.