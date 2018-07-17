Разработчики GitHub сообщили, что Python пополнил список языков программирования, для которых осуществляется автоматический поиск уязвимостей.

Напомню, что новый защитный механизм был представлен еще в прошлом году. Он призван призван сократить количество уязвимых проектов и их дальнейшее распространение на платформе. Новая функция не получила какого-то особенного названия и является частью Dependency Graph. Секцию Dependency Graph можно найти во вкладке Insights, где в формате древовидной структуры отображается список всех использованных связанных пакетов (библиотек), основывающийся на манифесте каждого, отдельно взятого проекта.

Изначально Dependency Graph поддерживал файлы .json (для JavaScript-проектов) и gemfiles (для проектов на Ruby). Согласно официальной статистике GitHub, только поддержка Ruby и Javascript помогла выявить свыше 4 000 000 уязвимостей в 500 000 репозиториев. В среднем владельцы проблемных решений устраняют уязвимости уже через неделю после их обнаружения (в 30% случаев).

Как и было обещано в прошлом году, теперь Python-разработчики тоже могут пользоваться преимуществами автоматического защитного механизма. По данным GitHub, несколько свежих уязвимостей уже были закрыты именно благодаря работе текущей версии сканера, который по умолчанию обследует все публичные репозитории.

Издание The Register отмечает, что Python довольно редко попадает в базу Mitre CVE (всего четыре записи с начала 2018 года), и сложно предположить, какие именно проблемы побудили инженеров GitHub озаботиться поддержкой Python. Вероятно, данные об этих уязвимостях еще не обнародованы.

Сообщается, что в настоящее время сканер GitHub уже умеет распознавать наиболее известные Python-баги, а представители GitHub обещают и далее следить за обновления базы данных уязвимостей NVD и другими источниками, оперативно информируя разработчиков о проблемах в Python-пакетах.