Шифровальщик Magniber был обнаружен еще в конце 2017 года, после того как известный набор эксплоитов Magnitude начал использоваться для его распространения. Тогда специалисты пришли к выводу, что Magniber, вероятнее всего, является «наследником» другой известной вымогательской малвари, шифровальщика Cerber.

В 2017 году Magniber атаковал исключительно пользователей из Южной Кореи, но теперь, в начале июля 2018 года ситуация изменилась. Первым на эти изменения обратил внимание независимый ИБ-эксперт, известный под псевдонимом MalwareHunter. Он обнаружил, что теперь Magniber атакует пользователей, чьи системы используют по умолчанию китайский язык (Макао, Китай, Сингапур) и малайский (Малайзия, Бруней).

After long time targeting only South Korea, Magniber ransomware is now a global threat.

In past days we seen multiple victims from both Taiwan and Hong Kong, and a few from some other countries.

Interesting…

🤔@BleepinComputer @demonslay335

cc @jeromesegura

