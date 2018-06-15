Эксперты Malwarebytes опубликовали отчет, посвященный активности крупных наборов эксплоитов за последнее время. Как оказалось, обнаружение новых уязвимостей нулевого дня во Flash и Internet Explorer дало эксплоит-китам новый толчок.

В последнее время ИБ-специалиты отмечают значительное снижение популярности известных наборов эксплоитов. Дело в том, что использовать их становится все сложнее, ведь современные браузеры уже не так просто скомпрометировать, особенно после массового отказа от Flash и перехода на HTML5. Поэтому новые уязвимости сейчас особенно ценятся среди вирусописателей.

Эксперты Malwarebytes сообщают, что несколько багов буквально вдохнули в наборы эксплоитов новую жизнь. Первой стала уязвимость CVE-2018-4878, обнаруженная во Flash Player в начале 2018 года. Уже на момент обнаружения эту проблему эксплуатировали северокорейские хакеры, а после, невзирая на скорой выход патча, уязвимость продолжила «пользоваться спросом» и была замечена в ходе нескольких вредоносных кампаний.

Еще один критический баг, CVE-2018-8174, был обнаружен недавно в Internet Explorer. Мы уже писали о том, что данная проблема опасна для всех версий Windows и, в сущности, является производной от уязвимости CVE-2016-0189, обнаруженной в составе VBScript еще два года назад. Стоит отметить, что старая проблема тоже по-прежнему весьма популярна среди злоумышленников.

«Так как Flash и VBScript представляют собой софт, который может быть использован для различных веб-атак, естественно было увидеть интеграцию этих уязвимость в наборы эксплоитов», — пишут специалисты Malwarebytes.

Так, набор эксплоитов RIG уже взял на вооружение эксплоит для проблемы в VBScript, став первым реализовавшим это набором эксплоитов. Затем авторы RIG адаптировали для своего «продукта» и эксплоит для упомянутой уязвимости во Flash. В настоящее время RIG заражает своих жертв такими вредоносами, как Bunitu, Ursnif и SmokeLoader.

Другой известный и серьезный набор эксплоитов, Magnitude, по-прежнему концентрируется на южнокорейских пользователях и уже применяет в работе как CVE-2018-4878, так и CVE-2018-8174.

Еще один активный на данный момент эксплоит-кит – это GreenFlash Sundown. Это решение по-прежнему работает через рекламные серверы OpenX, но его авторы тоже уже нашли применение CVE-2018-4878. Обычно GreenFlash Sundown распространяет вымогателя Hermes, но в последнее время среди пейлоадов попадается и криптовалютный майнер.

Самым небольшими из всех перечисленных наборов эксплоитов является GrandSoft, атакующий только пользователей Internet Explorer. Этот эксплоит-кит до сих пор полагается на эксплуатацию старого бага CVE-2016-0189 и распространяет стилера AZORult.