На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро (около 5 млрд долларов) за то, что компания злоупотребляет доминирующим положением Android на рынке и мешает здоровой конкуренции. Претензии регулятора сосредоточились вокруг трех нарушений антимонопольных правил:

если производитель желает интегрировать Play Store в свои устройства, он также обязан (в числе прочего) установить на них приложение Google Search и браузер Chrome;

компания Google платила неназванным крупным производителям и мобильным операторам, чтобы те эксклюзивно предустанавливали Google Search на свои устройства;

компания Google не позволяла производителям, которые хотели использовать предустановленные приложения Google на своих устройствах, распространять гаджеты на базе других версий Android (форков), помимо одобренных Googlе.

В итоге Google дали 90 дней на устранение обнаруженных нарушений. Если этого сделано не будет, родительскому холдингу Alphabet будут грозить еще более серьезные последствия, — штраф будет составлять до 5% от ежедневного общемирового оборота Alphabet.

Сундар Пичаи, глава Google, уже опубликовал в блоге компании официальный ответ Еврокомиссии. Он заявляет, что Google не ограничивает свободу действий производителей и с 2007 года ратует за разнообразие устройств на рынке. Так, Пичаи подчеркивает, что наряду с Search, Chrome, Play, Maps и Gmail, производители вольны устанавливать на свои устройства и конкурирующие приложения. Кроме того, никто не вынуждает их пользоваться сервисами и приложениями Google, а пользователи всегда могут отключить или удалить определенные приложения, браузеры и поисковые решения, воспользовавшись вместо них любыми другими. Словом, Пичаи ясно дал понять в Google не согласны с решением Еврокомиссии, и сообщил, что компания будет его оспаривать.

Если Google все же выполнит условия Еврокомиссии, на рынке мобильных устройств могут произойти немалые перемены. К примеру, аналитики издания Business Insider полагают, что из-за этого со смартфонов могут исчезнуть поиск Google, Chrome и даже Google Assistant. Кроме того, это может «развязать руки» разработчикам крупных форков (например, Fire OS компании Amazon), которые, вероятно, смогут получить доступ к Google Play без одобрения Google и предустановки на свои устройства конкретных приложений и сервисов.

Но пока все обсуждали возможные последствия принятого Еврокомиссией решения, журналисты издания Bloomberg вспомнили о еще одной разработке Google – операционной системе Fuchsia, написанной с использованием языка Dart. О разработке «Фуксии» стало известно еще в 2016 году, хотя в Google никогда не стремились афишировать ее существование. По данным Bloomberg, в настоящее время над созданием новой ОС трудятся порядка 100 инженеров.

Ссылаясь на собственные источники внутри компании, журналисты пишут, что уже через несколько лет Fuchsia может стать полноценной заменой Android, в которой будет учтены и исправлены ошибки компании, а возможно, даже чем-то большим. Дело в том, что новая ОС ориентирована не только на мобильные гаджеты, но и на устройства интернета вещей и ноутбуки, а также голосовое управление. Источники Bloomberg утверждают, что релиз Fuchsia должен состояться в ближайшие три года, и в компании серьезно рассматривают ее как потенциальную замену Android.