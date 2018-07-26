Аналитики компании AdGuard обнаружили подозрительную активность сразу нескольких расширений для браузеров Chrome и Firefox, а также ряда приложений для iOS и Android. Исследователи пришли к выводу, что нижеперечисленные инструменты шпионили за своими пользователями, и их общая аудитория составляла более 11 000 000 человек.

Эксперты AdGuard объясняют, что все перечисленные инструменты собирали личную информацию о пользователях, тогда как в официальных версиях политики конфиденциальности содержались ложные заявления о том, что все собранные данные являются анонимными или неперсонализированными. Эксперты отмечают, что никаких прямых вредоносных действий расширения и приложения не предпринимали, но подчеркивают, что подобный сбор данных прямо противоречит правилам официальных каталогов расширений и приложений, а также GDPR .

К примеру, по данным исследователей, эти приложения и расширения нередко собирали полную историю браузера, даже не анонимизируя URL, что позволяло третьим сторонам с легкостью установить личность пользователей, узнать об их привычках и предпочтениях как в интернете, так и в реальной жизни. Так, расширение для браузера, которое должно было просто блокировать всплывающие окна и оверлеи, тщательно собирало информацию обо всех посещенных жертвой веб-страницах.

Аналитикам AdGuard удалось выяснить, что за разработкой этих сомнительных продуктов стояла одна и та же компания — Big Star Labs. Забегая вперед, скажу, что связаться с представителями Big Star Labs пока не удалось ни исследователям AdGuard, ни журналистам, — все запросы остались без ответов.

«Big Star Labs хорошо скрывают [информацию] о связанных с ними приложениях и сайтах, — пишет основатель AdGuard, Андрей Мешков. — Во всех документах, содержащих название компании, оно представлено только в виде изображения (другими словами, нельзя просто погуглить их название), также они используют разные аккаунты в каталогах приложений, а информация о владельцах доменов недоступна публично».

Также Мешков отмечает, что privacy policy для всех продуктов странной компании тоже публикуется только в формате картинок, а не текста. Скорее всего, это делается, чтобы избежать индексирования поисковиками и усложнить работу ИБ-специалистов.

Кроме того, эксперты AdGuard пишут, что приложения Big Star Labs используют различные техники и тактики, которые обычно демонстрирует только малварь. К примеру, приложения для Android запрашивали разрешение на использование Accessibility service (как обычно делают банковские трояны), а приложение для iOS распространялось посредством MDM. Совсем недавно мы рассказывали о таргетированной шпионской кампании, эксплуатирующей этот же метод распространения.

Мешков сравнивает поведение обнаруженных продуктов с поведением расширения Stylish, которое совсем недавно было удалено из официальных каталогов Chrome и Mozilla, так как тоже шпионило за пользователями, фиксируя историю браузера. Более того, глава AdGuard подчеркивает, что совершенно неясно, какие данные в понимании Big Star Labs являются личными, а какие нет, и какой именно информацией о пользователях компания делится с третьими сторонами.

В настоящее время все перечисленные выше решения уже были удалены из официальных каталогов Google и Mozilla. К сожалению, как было сказано выше, iOS приложение не представлено в App Store, поэтому представители Apple не могут что-либо с ним сделать.