В начале июля 2018 года мы рассказывали о крякере Voksi (21-летний житель Болгарии), который сумел справиться с новейшими версиями защиты Denuvo, взломав Total War Saga: Thrones of Britannia, Tekken 7, Injustice 2 и новое DLC для Prey.

Напомню, что Voksi, основавший группу Revolt, стал своего рода народным героем в крякерском сообществе. Дело в том, что он научится всему сам, с нуля, даже не имея профильного образования. Он частенько захаживал на различные крякерские форумы и обсуждал с пользователями последние разработки в области DRM-защиты и способы их обхода, выкладывал на YouTube подробные обучающие видео о взломах, а защиту Denuvo называл не иначе, как «рак игровой индустрии».

В середине текущей недели пользователи обратили внимание, что происходит нечто странное. Voksi, который обычно демонстрировал постоянную активность в онлайне (это даже стало поводом для шуток, мол, крякер никогда не спит и не отдыхает, следовательно, он не человек, а робот) пропал из сети и ни с кем не общался. Хуже того, вслед за самим Voksi из интернета исчез «дом» группы Revolt – ее сайт и форум. А затем для сайта Revolt.group вдруг заработала переадресация на mvr.bg: посетители ресурса попадали на официальный сайд МВД Болгарии. Хотя многие пользователи решили, что это шутка, отсутствие Voksi и молчание с его стороны наводили на совсем другие, куда более мрачные мысли.

26 июля 2018 года Voksi вернулся в онлайн и вышел на связь с изданием TorrentFreak, объяснив, что происходит. Увы, наиболее мрачные прогнозы оказались верны: компания Irdeto, которой с недавних пор принадлежит Denuvo, обратилась к правоохранительным органам с заявлением о возбуждении уголовного дела, и крякером заинтересовалась болгарская полиция.

Voksi рассказал журналистам, что во вторник к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и местные полицейские. Их интересовала деятельность Voksi, связанная со взломом Denuvo. Как именно полиция нашла крякера, пока остается неясным, но сам Voksi говорит, что вычистить его было вполне возможно.

Представители органов правопорядка провели в доме Voksi обыск и изъяли его основной рабочий компьютер и сервер. Самого крякера, как ни странно, не задержали на месте, но пригласили в полицейский участок для дачи показаний на следующий день. И даже после этого Voksi пока оставили на свободе.

Voksi не сообщил, какие именно обвинения ему предъявляют, однако рассказал, что полиция говорила об ущербе, который его деятельность наносит Denuvo (впрочем, не ссылаясь на какие-либо конкретные законы).

Крякер рассказал, что уже попытался связаться с представителями Voksi и урегулировать возникший конфликт мирным путем. Он не стал вдаваться в подробности и описывать эту беседу детально, но заявил, что у него сложилось впечатление, будто представители Denuvo уже приняли в его отношении окончательное решение (которое им, к тому же, могли навязать «сверху»), и теперь считают, что этими вопросами должна заниматься болгарская прокуратура.

Разумеется, в сложившейся ситуации Voksi не сможет продолжать заниматься крякингом, и группе Revolt тоже пришел конец (власти действительно изъяли домен официального ресурса группы).

«К сожалению, я более не смогу заниматься тем, чем занимался. Я делал это ради вас, ребята, и, конечно, из-за того, что такое раздутое ПО [как Denuvo] вообще не должно присутствовать в играх. Возможно, кто-то другой сможет продолжить мой бой», — пишет Voksi на Reddit.

В настоящее время крякер ищет помощи юристов, так как адвоката ему не предоставили ни во время проведения обыска, ни во время допроса. Всех неравнодушных и желающих помочь он просит обращаться в Discord-канал группы Revolt или к нему лично (Voksi#3486).