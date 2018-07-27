Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали об обнаружении майнера PowerGhost. Малварь умеет незаметно закрепляться в системе и распространяется внутри крупных корпоративных сетей, заражая как рабочие станции, так и серверы. Авторы вредоноса используют бесфайловые (fileless) техники для закрепления майнера в системах, а также известный эксплоит EternalBlue, похищенный у спецслужб.

Эксперты пишут, что рост популярности и стоимости криптовалют, похоже, убедил киберпреступников в необходимости вкладывать ресурсы в разработку новых техник для майнеров, которые постепенно приходят на смену вымогательскому ПО.

Основными жертвами PowerGhost стали корпоративные пользователи: малвари проще распространяться внутри локальной сети компании. В основном, PowerGhost встречается в Индии, Бразилии, Колумбии и Турции.

PowerGhost представляет собой обфусцированный powershell-скрипт, содержащий основной код и дополнительные модули: непосредственно майнер, mimikatz, библиотеки msvcp120.dll и msvcr120.dll, необходимые для работы майнера, модуль для reflective PE injection и shellcode для эксплойта EternalBlue.

Малварь использует множество бесфайловых техник, чтобы оставаться незамеченной для пользователя и избегать обнаружения антивирусными технологиями. Заражение машины происходит удаленно с использованием эксплоитов или инструментов удаленного администрирования (Windows Management Instrumentation). При заражении запускается однострочный powershell-скрипт, который выкачивает основное тело вредоноса и сразу запускает его, не записывая на жесткий диск.

Далее работу скрипта можно разделить на несколько этапов:

Автообновление. PowerGhost проверяет наличие новой версии на управляющем серевере и, если она есть, скачивает и запускает ее вместо себя.

PowerGhost проверяет наличие новой версии на управляющем серевере и, если она есть, скачивает и запускает ее вместо себя. Распространение. При помощи mimikatz малварь получает данные учетных записей с текущей машины и с их помощью пытается распространиться по локальной сети, авторизуясь и запуская свою копию через WMI. Под «своей копией» здесь и далее подразумевается однострочник, скачивающий основное тело с C&C-сервера злоумышленников.

Кроме того, PowerGhost также пытается распространиться по локальной сети, используя печально известный эксплойт EternalBlue (MS17-010, CVE-2017-0144), ранее задействованный для распространения WannaCy и множества других вредоносов.

При помощи mimikatz малварь получает данные учетных записей с текущей машины и с их помощью пытается распространиться по локальной сети, авторизуясь и запуская свою копию через WMI. Под «своей копией» здесь и далее подразумевается однострочник, скачивающий основное тело с C&C-сервера злоумышленников. Кроме того, PowerGhost также пытается распространиться по локальной сети, используя печально известный эксплойт EternalBlue (MS17-010, CVE-2017-0144), ранее задействованный для распространения WannaCy и множества других вредоносов. Повышение привилегий. Распространяясь через mimikatz и WMI, малварь может попасть на новую машину с правами пользователя. Далее она пытается повысить свои привилегии в системе при помощи эксплоитов (32- или 64-битных) для MS16-032, MS15-051 и CVE-2018-8120.

Распространяясь через mimikatz и WMI, малварь может попасть на новую машину с правами пользователя. Далее она пытается повысить свои привилегии в системе при помощи эксплоитов (32- или 64-битных) для MS16-032, MS15-051 и CVE-2018-8120. Закрепление в системе. PowerGhost сохраняет все модули как свойства WMI-класса. Тело вредоноса сохраняется в виде однострочного powershell-скрипта в WMI-подписку, которая срабатывает каждые 1,5 часа.

PowerGhost сохраняет все модули как свойства WMI-класса. Тело вредоноса сохраняется в виде однострочного powershell-скрипта в WMI-подписку, которая срабатывает каждые 1,5 часа. Полезная нагрузка. Последним скрипт запускает майнер, загружая PE файл через reflective PE injection.

Кроме того, исследователи обнаружили в одной из версий PowerGhost инструмент для проведения DDoS-атак. Очевидно, авторы вредоноса решили получить дополнительный заработок со своего майнинг-ботнета, предоставляя услугу DDoS.

Эксперты отмечают, что это единственная функция PowerGhost, которая копирует файлы на жесткий диск. Вполне вероятно, что пока это тестовый инструмент и в дальнейшем он будет заменен на бесфайловую реализацию. В пользу того, что функция была добавлена в данный образец «на скорую руку», говорит и особенность запуска DDoS-модуля. Скрипт скачивает два PE-модуля logos.png и cohernece.txt. Первый сохраняется на диске как java-log-9527.log и представляет собой исполняемый файл для проведения DDoS-атак. Файл cohernece.txt защищен протектором Themida с опцией проверки запуска в виртуальной среде. Если проверка не обнаружила песочницу, то cohernece.txt запускает файл java-log-9527.log на исполнение. Таким странным способом к уже готовому DDoS-модулю добавили функцию проверки виртуальной среды.