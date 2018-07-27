На конференции Google Cloud Next ’18 в Сан-Франциско разработчики Google представили USB-ключи Titan Security Key, которые можно будет использовать как аппаратное решение для двухфакторной аутентификации.

О том, что использовать SMS-сообщения для осуществления двухфакторной аутентификации нежелательно и зачастую небезопасности, специалисты предупреждают уже давно. Например, эксперты Национального института стандартов и технологий США говорят об этой проблеме как минимум с 2016 года. К тому же, доступ к SMS-сообщениям может иметь разнообразная малварь (чем обычно и пользуются банковские трояны) и MITM-атакующие. Но даже если не принимать во внимание такие риски, ИБ-специалисты уже не раз доказывали, что для обхода двухфакторной аутентификации может использоваться и набор сигнальных телефонных протоколов SS7 (или ОКС-7, Система сигнализации № 7), разработанный в далеком 1975 году. Хуже того, примеры таких атак уже были зафиксированы в реальности.

Компания Google уже заявляла о своих планах по отказу от двухфакторной аутентификации посредством SMS. Теперь представители Google рассказали, что более 85 000 сотрудников компании на протяжении нескольких месяцев используют специальные аппаратные ключи, и никто из них за все это время не стал жертвой фишеров.

Так как этап тестирования внутри компании теперь можно считать пройденным, разработчики Google представили решения Titan Security Key публике. Принцип работы USB-ключей Google аналогичен хорошо известным на рынке Yubikey компании Yubico. Они так же работают с протоколом U2F, который поддерживает FIDO Alliance, но будут содержать прошивку созданную самими инженерами Google, которая будет использоваться для подтверждения целостности ключей на аппаратном уровне. Ожидается, что как и другие U2F-решения, ключи будут работать с такими сервисами, как Google, Dropbox, Facebook, Github и основными браузерами (Chrome, Firefox, и Opera).

Устройства Titan Security Key будут доступны в двух вариантах: USB и Bluetooth. В настоящее время аппаратные ключи уже доступны клиентам Google Cloud, но вскоре приобрести их через Google Store сможет любой желающий. Точная стоимость устройств пока неизвестна, но сообщается, что, вероятнее всего, ценник не будет превышать 20-25 долларов США.