Представители компании Valve исключили из Steam инди-игру Abstracticism, появившуюся на платформе еще в марте 2018 года. Дело в том, что пользователи обвинили авторов игры в скрытом майнинге криптовалюты и создании фейковых внутриигровых предметов, которые имитируют ценные вещи из других популярных игр.

Все началось с того, что в минувшие выходные на YouTube-канале SidAlpha появился ролик, посвященный разоблачению Abstracticism.

Автор видео рассказывает, что его внимание к проблеме привлекло одно сообщение с форума backpack.tf. В нем пострадавший пользователь объяснял, что приобрел у мошенников дорогой «золотой» ракетомет для игры Team Fortress 2, чья стоимость колеблется между 70-130 долларами на официальной Торговой площадке Steam. Заплатив скамерам 100 долларов и приняв их торговое предложение, пользователь обнаружил, что вместо ракетомета для TF2 он купил фактически бесполезный предмет, привязанный к игре Abstracticism. В Steam этот предмет имел точно такое же описание и иконку.

Когда SidAlpha стал проверять слова пострадавшего, он обнаружил, что название и иконка предмета уже были изменены, однако его URL четко свидетельствовал о том, что раньше это действительно был ракетомет.

Изучив страницу игры в Steam подробнее, SidAlpha обнаружил множество других странных предметов, стоимость которых варьировала от нескольких центов, до нескольких сотен долларов. Большинство предметов были абсолютно бесполезны, то есть не делали ничего, зато были связаны с теми или иными мемами.

Продолжив расследование, SidAlpha выявил многочисленные жалобы пользователей и на другую проблему. Оказалось, что пользователи обвиняют Abstracticism в скрытом майнинге криптовалюты, так как весьма примитивная инди-игра по каким-то причинам потребляла подозрительно большое количество системных ресурсов. Более того, в одном из сообщений для пользователей разработчики рекомендовали оставлять игру включенной как можно дольше. Якобы это должно было увеличить шансы выпадения более редких предметов.

С подозрениями пользователей были «согласны» антивирусные продукты. К примеру, в ходе установки Abstracticism Windows Defender предупреждал об обнаружении трояна.

В ответ на эти обвинения авторы Abstracticism опубликовали странный пост (который сейчас уже отредактирован, но скриншот оригинала можно увидеть ниже), где сообщили, что «Bitcoin уже неактуален, теперь мы используем Abstracticism исключительно для майнинга Monero».

Неизвестно пошутили разработчики Abstracticism или же нет (после они уверяли, что их игра действительно не майнит криптовалюту), но 30 июля 2018 года представители Valve удалили игру из Steam.