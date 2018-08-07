В начале лета 2018 года в сети был опубликован отрывок первой серии 11 сезона культового сериала «Доктор Кто» (Doctor Who), премьера которого должна состояться осенью текущего года, а также несколько фото.

Представители BBC немедленно начали расследование произошедшей утечки. Так, в прошлом месяце в сеть попала повестка, связанная DMCA, и стало известно, что калифорнийский федеральный суд обязал разработчиков Tapatalk раскрыть данные об источнике появления контента, нарушавшего авторские права.

Помогло ли это узнать какие-то полезные сведенья, неизвестно, однако издание TorrentFreak сообщает, что BBC определенно продолжает расследование и, вероятно, компания «вышла на след» нарушителя.

Как оказалось, представители BBC обратились с жалобой (PDF) на нарушение DMCA в Федеральный суд в Вашингтоне. Но на этот раз обращение связано с компанией Microsoft. Дело в том, что по данным следователей, неизвестный пользователь OneDrive хранил и распространял со своего аккаунта копию файла IMG_ l563.TRIM.MOV, содержавшего вышеупомянутый отрывок из первого эпизода. Компания заявляет, что отрывок был попросту украден у студии, а BBC имеет эксклюзивные права на этот материал.

Теперь представители BBC хотят, чтобы компания Microsoft передала им любые релевантные данные, которые помогут установить личность владельца данной учетной записи: «имя, имя аккаунта, адрес, телефонный номер, адрес email, дата рождения, фото из профиля, информация об устройстве, информация о браузере, данные о местоположении, прочие данные (Facebook или Google+)».

Журналисты TorrentFreak отмечают, что пока не совсем ясно, направил ли суд соответствующую повестку Microsoft. Обычно связанные с DMCA вопросы в судах решают простые клерки, даже не привлекая к этому судей, поэтому, скорее всего, требование BBC уже дошло до представителей Microsoft.