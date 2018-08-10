В прошлом месяце компания Nintendo начала юридически бороться с сайтами, распространяющими ROM’ы старых игр. Представители компании обратились в Федеральный суд Аризоны с жалобой на ресурсы LoveROMS.com и LoveRETRO.co, обвинив их в нарушении авторских прав и незаконном использовании торговых марок. В заявлении сказано, что эти сайты являются одними из самых известных источников игрового пиратства в онлайне. Считается, что данные сайты принадлежат некоему Джейкобу Матиасу (Jacob Mathias) и его компании Mathias Designs LLC. В настоящее время оба ресурса уже ушли в оффлайн и вряд ли когда-либо вернутся.

Любители ретро-игр были крайне огорчены происходящим, а теперь, вслед за LoveROMS.com и LoveRETRO.co о решении прекратить распространять старые игры объявил и известный сайт EmuParadise.

Основатель ресурса, MasJ, сообщил, что скачать старые ROM’ы с EmuParadise более будет нельзя. Он пишет, что сайт прошел долгий путь за 18 лет своего существования, и его администрация успела повидать всякое:

«От писем с угрозами, которые присылали нам на заре работы, до внезапного отключения хостингов и наших серверов из-за жалоб. Мы повидали все. Мы всегда подчинялись требованиям удаления контента, но, как видите, это уже ничего не гарантирует».

И хотя правообладатели называют подобные ресурсы рассадниками пиратства, на деле многие из них давно заброшены и почти забыты. Более того, зачастую у ностальгирующих пользователей попросту нет других легальных альтернатив, так как оригинальные железо и картриджи достать порой попросту невозможно, и остаются лишь эмуляторы и пиратские сайты.

«Мы получали тысячи писем от людей, которые рассказывали нам, как счастливы они были снова открыть для себя и поделиться с новыми поколениями своих семей играми своего детства. Нам писали солдаты из горячих точек, которые рассказывали, что ретро-игры, в которые они играли в детстве, это единственное, что помогло им пройти через эти дни. Нам писали братья, чьи родственники скончались о рака, и они нашли утешение в играх, в которые играли вместе в детстве. У нас было бессчетное число таких историй», — пишет MasJ.

MasJ с сожалением признает, что он не готов и далее поддерживать распространение ROM’ и рисковать будущим своей команды и посетителей. Тем не менее, сообщается, что EmuParadise не закрывается: сайт продолжит работу и по-прежнему будет посвящен ретро-играм. В какой именно форме это буде реализовано, пока неясно.

Увы, происходящее сейчас предсказывали уже давно. Так, в 2016 году основатель Video Game History Foundation Френк Сифолди (Frank Cifaldi) выступал на Game Developers Conference и еще тогда он предупреждал: