Австралийские издание The Age сообщило, что местные правоохранительные органы предъявили обвинения 16-летнему подростку (его имя не раскрывается), который неоднократно проникал в сеть компании Apple в прошлом году. В итоге представители компании заметили активность взломщика, обратились за помощью к ФБР, а те заручились поддержкой австралийской федеральной полиции, и в итоге подростка поймали.

Теперь адвокат обвиняемого утверждает, что юный взломщик не пытался причинить Apple вред, а напротив был огромным фанатом компании и мечтал когда-нибудь устроиться туда на работу.

И хотя неизвестно, в какую именно часть инфраструктуры проник обвиняемый, сообщается, что «от большой любви» к Apple, тот похитил около 90 Гб неких закрытых данных, а также якобы сумел получить доступ к пользовательским аккаунтам.

Во время обыска у подростка изъяли два ноутбука, смартфон и жесткий диск, которые помогли связать его с проникновением в сеть Apple. На устройствах были обнаружены программы «для сокрытия личности» и неназванный хакерский софт. Во время изучения конфискованных устройств выяснилось, что IP-адреса и серийные номера устройств совпадают с «засвеченными» во время атак. Хуже того, там же следователи обнаружили папку с говорящим названием «Hacky Hack Hack», наполненную похищенными у Apple файлами.

Представители Apple ситуацию предпочитают не комментировать, а СМИ сообщают, что компания всеми силами старалась не предавать этот случай огласке.