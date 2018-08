Недавно разработчики популярной стриминговой платформы Twitch отключили «устаревшую» функциональность Twitch Messages, а теперь обнаружили, что отключение сопровождалось неприятной ошибкой.

Разработчики подчеркивают, что проблема распространялась только на Twitch Messages, но не затронула сообщения Twitch Whisper.

Теперь пользователи могут посетить страницу twitch.tv/messages/archive и проверить, утекли ли их личные сообщения в чужие архивы.

Пользователи уже делятся подробностями случившегося в социальных сетях. Так, многие обнаружили, что утечка затронула сообщения с конфиденциальными и личными данным, а некоторые заметили, что сообщения утекали целыми директориями. К примеру, в чужие архивы попадали личные данные победителей розыгрышей, которые те присылали организаторам для получения приза.

One of my messages was from a user to me who won a giveaway. Their full name and address is listed with their username. I wonder how many other people got this?

