В августе 2014 года известные исследователи Карстен Нол (Karsten Nohl) и Якоб Лелл (Jakob Lell) из консалтинговой компании Security Research Labs сообщили о «фундаментальной уязвимости устройств USB». В октябре того же года они опубликовали на GitHub код программы для взлома компьютера по USB. Фактически, этот класс атак по сей день позволяет захватить контроль над многими устройствами, у которых есть порт USB. Атакующий может эмулировать любую периферию, хотя чаще всего предпочтение отдается клавиатурам.

Однако за последние годы пользователи, наученные горьким опытом, привыкли к тому, что доверять USB-устройствам нужно с оглядкой. К примеру, многие попросту не рискнут вставить в свою машину найденную на улице флешку, и это вполне разумно.

Идея создать обычный USB-кабель, эксплуатирующий BadUSB, возникла довольно давно. Ведь кабель явно вызовет у потенциальной жертвы меньше подозрений, чем периферия. Однако успешных попыток до недавнего времени практически не было.

Для разработки USBHarpoon объединились специалисты RFID Research Group, SYON Security и Кевин Митник (Kevin Mitnick), который и предложил исследователям эту идею. Сам Митник вдохновился работами исследователя, известного в Twitter под ником MG. Еще в начале текущего года тот демонстрировал в своем микроблоге атаку через USB-кабель, однако связаться с ним самим и обсудить сотрудничество, Митник, к сожалению, не сумел.

HID attacks via USB drives have become too suspicious. What about embedding the attack inside a USB cable?

Just a quick test for a few things I'm hoping to make over the next month. pic.twitter.com/3iNjLqXloW

— MG (@_MG_) January 1, 2018