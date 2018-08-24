Издание Vice Motherboard продолжило цикл публикаций, посвященный различной легальной спайвари, интересной заметкой.

ИБ-специалист, который предпочел остаться неизвестным, сообщил изданию о существовании незащищенного бакета Amazon S3, принадлежащего компании Spyfone. Данная компания, как и многие другие на рынке, разрабатывает законные решения для слежки. С помощью такой мобильной спайвари пользователи могут шпионить за своими близкими, сотрудниками и так далее. И журналисты обнаружили, что информация, собранная о таких «объектах наблюдения», утекает в интернет, где доступна любому желающему.

В незащищенном бакете анонимный эксперт обнаружил самые разные данные: фото, текстовые сообщения, аудиозаписи, контакты, данные о местоположении, хеши паролей и логинов, сообщения с Facebook и так далее.

Убедиться в том, что бакет действительно принадлежит Spyfone, исследователи смогли очень простым способом: журналисты Motherboard создали пробный аккаунт, установили на свое устройство спайварь и сделали несколько фото. Спустя несколько часов эксперт прислал эти фотографии журналистам, так как спайварь передала снимки на свой незащищенный управляющий сервер, откуда их и забрал эксперт.

В общей сложности всем желающим были доступны несколько терабайт данных, собранных у «объектов слежки». По данным исследователей, утечка затронула как минимум 2208 человек, а каждая директория содержала сотни или даже тысячи фотографий и аудиозаписей. Удалось обнаружить 3666 отслеживаемых телефонных номеров и 44 109 уникальных email-адресов (эти данные помог получить основатель проекта Have I Been Pwned Трой Хант, к которому журналисты обратились за помощью).

Хуже того, анонимный ИБ-эксперт обнаружил, что даже бэкэнд Spyfone не защищен паролем. Исследователь сумел создать там аккаунт администратора, получив доступ к пользовательским данным.

Также в интернет «смотрел» один из API компании, из-за чего существовала возможность подобрать URL и просматривать постоянно обновляющийся список клиентов Spyfone. Этот перечень содержал более 11 000 уникальных email-адресов, имена и фамилии, а также IP-адреса.

«Судя по всему, Spyfone – это волшебное сочетание безответственности, некомпетентности и полулегальности», — комментируют обнаруженные специалистам находки представители Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation).

Журналистам удалось связаться и с представителями самой компании Spyfone, а те не скрывали своего облегчения от того, что утечку обнаружил ИБ-эксперт, а не хакеры: «Слава богу, это был исследователь, кто-то хороший, пытающийся защищать [людей]», — заявил представитель Spyfone Стив Макбрум (Steve McBroom).

В компании подтвердили, что утечка данных затрагивала примерно 2200 клиентов Spyfone. Разработчики сообщили, что уже заручились поддержкой сторонних ИБ-специалистов для расследования случившегося, а также уведомили о ситуации правоохранительных органы. Также об инциденте уже поставили в известность пострадавших пользователей.