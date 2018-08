Представители Atlas Quantum сообщили, что в минувшие выходные сервис подвергся атаке неизвестных злоумышленников. По данным операторов агрегатора утечек Have I Been Pwned, которые получили копию похищенной информации, в результате инцидента пострадала 261 000 пользователей инвестиционной платформы (похоже, речь идет о компрометации всех пользовательской базы).

Atlas Quantum позволяет пользователям пополнять сои счета биткоинами, а затем продавать и покупать криптовалюты на различных торговых площадках, зарабатывая на колебаниях курсов и разнице цен.

По информации Have I Been Pwned, в руки злоумышленников попали имена пользователей, их телефонные номера, адреса электронной почты и данные о балансе аккаунтов.

New breach: The Atlas Quantum cryptocurrency investment platform had 261k names, phone numbers, email addresses and account balances exposed. 24% were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/MKqKLF7WvP

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) August 27, 2018