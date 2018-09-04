В сентябре 2018 года конференции «Код информационной безопасности» пройдут Иркутске, Владивостоке и Екатеринбурге. Напомним, что в этом году конференция посетит уже 27 городов в 6 странах.

Владивосток

6 сентября 2018 отель AZIMUT примет у себя самую масштабную конференцию по кибербезопасности.

Спикерами выступят представители ведущих вендоров и независимые эксперты федерального уровня. В числе докладчиков: Александр Бондаренко («Лаборатория Касперского», г. Новосибирск), Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Денис Кириленок (SearchInform, г. Москва) и многие другие.

Существенных перемен в формате конференции с прошлого года не произошло. Выступления будут поделены на четыре тематических блока: «Тренды», «Технологии», «Управление ИБ» и «Горячая десятка» — интерактивная секция о самых актуальных ИБ-проблемах по версии местного сообщества.

Чтобы бесплатно попасть на конференцию, нужно быть сотрудником ИТ или ИБ-службы, а также пройти регистрацию на сайте https://vladivostok.codeib.ru/.

Иркутск

13 сентября 2018 «Федор Холл» в Иркутске соберет звезд информационной безопасности из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. В этом году «Код информационной безопасности» пройдет в Иркутске уже четвертый раз.

В числе докладчиков заявлены известные эксперты, в том числе: Игорь Пеннер (ГК ТОНК, г. Москва), Алена Бугаенко (SearchInform, г. Новосибирск), Арсен Сафин (SkyDNS, г. Екатеринбург), Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва) и многие другие.

Программа мероприятия охватывает ключевые направления, а также ставит целью определить главные проблемы кибербезопасности с точки зрения иркутских безопасников. Этому будет посвящена отдельная интерактивная сессия – «Горячая десятка Кода ИБ».

Участие руководителей и специалистов отделов ИБ и ИТ — бесплатное, по предварительной регистрации на сайте https://irkutsk.codeib.ru/.

Екатеринбург

27 сентября 2018 года в столице Урала в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» состоится «Код информационной безопасности». Следует отметить, что знаменитая конференция по ИБ начиналась именно в Екатеринбурге более 14 лет назад.

«Традиционно родной город встречает нас переаншлагами. Уверены, так будет и в этот раз! Мы с нетерпением ждем встречи с уральскими безопасниками. Да и Кот ИБ, хотя уже стал космополитом и успел посидеть на ручках у главных звезд ИБ, порядком соскучился по родине» — говорит продюсер «Кода ИБ» Ольга Поздняк.

На мероприятии выступят не менее двух десятков экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, причем, имена некоторых спикеров уже известны: Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Роман Лунев (Газинформсервис, г. Санкт-Петербург), Алексей Брыляков (УЦСБ, г. Екатеринбург).

Структура конференции остается неизменной и включает четыре главных блока: «Тренды», «Технологии», «Управление ИБ» и «Горячую десятку» актуальных вопросов ИБ.

Чтобы стать участником, достаточно работать в подразделении ИБ или ИТ и пройти бесплатную регистрацию на сайте https://ekaterinburg.codeib.ru/.