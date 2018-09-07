Представители авиакомпании British Airways предупредили о компрометации данных пользователей своего сайта и мобильного приложения. Под угрозой оказались все пользователи, осуществлявшие бронирование через официальный сайт или приложение компании в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r — British Airways (@British_Airways) September 6, 2018

О самой атаке неизвестно практически ничего, так как пока ведется расследование инцидента, в котором уже принимают участие правоохранительные органы.

В авиакомпании сообщают, что информация о паспортах и маршрутах клиентов в ходе утечки не пострадала, однако личные и финансовые данные 380 000 человек оказались в руках неизвестных злоумышленников. В настоящее время сотрудники British Airways связываются со всеми пострадавшими напрямую и рекомендуют срочно им принять защитные меры, уведомив о компрометации в свой банк или поставщика кредитных карт.

Сайт и приложения British Airways функционируют в штатном режиме, но пользователям рекомендуется на всякий случай поменять пароли.

Нужно отметить, что всего несколько дней назад, 28 августа 2018 года, в похожей ситуации оказалась другая авиакомпания — Air Canada. Личные данные пользователей мобильного приложения авиаперевозчика также были доступны третьим лицам на протяжении двух дней. В итоге компании пришлось принудительно заблокировать все 1,7 млн учетных записей пользователей. Как выяснилось, в результате этой утечки пострадали как минимум 20 000 человек.