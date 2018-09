Представители авиакомпании British Airways предупредили о компрометации данных пользователей своего сайта и мобильного приложения. Под угрозой оказались все пользователи, осуществлявшие бронирование через официальный сайт или приложение компании в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года.

We are investigating the theft of customer data from our website and our mobile app, as a matter of urgency. For more information, please click the following link:https://t.co/2dMgjw1p4r

— British Airways (@British_Airways) September 6, 2018