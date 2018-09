Известный «брокер уязвимостей», компания Zerodium, обнародовала информацию о проблеме в Tor Browser прямо в своем официальном Twitter, после того как браузер обновился, и уязвимость стала менее критичной (а также потеряла свою ценность).

Advisory: Tor Browser 7.x has a serious vuln/bugdoor leading to full bypass of Tor / NoScript 'Safest' security level (supposed to block all JS).

PoC: Set the Content-Type of your html/js page to "text/html;/json" and enjoy full JS pwnage. Newly released Tor 8.x is Not affected.

— Zerodium (@Zerodium) September 10, 2018