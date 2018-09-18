Совсем недавно мы уже рассказывали о том, разработчики браузера Chrome в очередной раз решили сделать его интерфейс проще и удобнее, отказавшись от «сложных и ненужных» частей URL, которые лишь запутывают пользователей. Так, по мнению разработчиков, чтение URL-адресов усложняют отображающиеся в строке адреса мобильные поддомены, WWW и прочие элементы. Якобы людям сложно понять, какой именно части адреса нужно доверять и уделять внимание, чем, в частности, пользуются фишеры и другие преступники.

В итоге возникла весьма странная ситуация. Так, если пользователь хотел посетить www.xakep.ru, то в адресной строке отображалось просто xakep.ru. То же самое происходило с m.facebook.com, который превращался просто в facebook.com.

Подобное «упрощение» не понравилось многим само по себе, но специалисты также обнаружили множество багов, связанных с реализацией новой функциональности. Например, конструкция subdomain.www.domain.com не должна превращаться в subdomain.domain.com, а http://www.example.www.example.com не должен образовывать example.example.com, однако происходило именно это.

Теперь разработчики Google сообщили, что решили прислушаться к мнению сообщества и все же вернут отображение мобильных поддоменов и WWW в строку адреса. Однако это лишь временная мера. Вскоре инженеры Google собираются доработать свои идеи, избавиться от багов, и с релизом Chrome 70 «ненужные» элементы все же пропадут из адресной строки. Так, невзирая на критику, команда разработки продолжает настаивать на исключении WWW из строки адреса. Мобильные поддомены «m» пока решили оставить в покое, так как оказалось, что такие user-controlled поддомены присутствуют на большом количестве сайтов.

Кроме того, разработчики заявили, что планируют инициировать публичную дискуссию стандартизации о переводе поддоменов «www» и «m» в разряд специализированных.

В результате в коде Chrome 70 уже сейчас можно найти файл url_formatter.cc с комментарием «урезать» только первый WWW и ничего более.

В ответ на заявление разработчиков сообщество вновь выступило с критикой. Многие считают, что Google, как компания, занимающая огромную долю рынка, должна проявлять большую ответственность, дождаться начала дискуссии о стандартизации (а лучше ее результатов), и лишь после принимать столь серьезные решения. Участники дискуссии отмечают, что другие компании годами старались объяснить пользователям разницу в именах хостов и правила чтения URL, а теперь Google собирается попросту перечеркнуть эту работу и лишь собьет пользователей с толку. Также звучат мнения о том, что Google стоит реализовать простое отключение данной функциональности, и тогда проблема станет менее острой.