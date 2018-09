С релизом Chrome 69 инженеры Google решили отказаться от отображения в адресной строке таких элементов URL, как WWW и поддомены. Напомню, что ранее браузер уже начал отображать более наглядные индикаторы безопасности и небезопасности сайтов, чтобы пользователям было легче ориентироваться этом в вопросе. Так, вместо HTTP или HTTPS появились надписи Secure и Not Secure.

Теперь, разработчики хотят сделать интерфейс еще проще и удобнее для пользователей, отказавшись «сложных и ненужных» частей URL, которые лишь запутывают пользователей. Так, по мнению разработчиков, чтение URL-адресов усложняют отображающиеся в строке адреса поддомены, WWW и прочие элементы. Якобы пользователю сложно понять, какой именно части адреса нужно доверять и уделять внимание, чем, в частности, пользуются фишеры и другие преступники.

В итоге возникла весьма странная ситуация. Теперь, если пользователь захочет посетить www.xakep.ru, то в адресной строке отобразится просто xakep.ru. То же самое произойдет с m.facebook.com, который превратиться просто в facebook.com. Все это не слишком хорошо само по себе, а в дополнение ИБ-эксперты обнаружили, что новая функциональность работает с ошибками. Дело в том, что Chrome скрывает из адресной строки «тривиальные» поддомены (например, m, чаще всего обозначающий мобильную версию тог или иного сайта). Увидеть полную версию адреса можно, только начав редактировать ссылку, и по мнению разработчиков, этого вполне достаточно.

Chrome is now hiding "trivial" subdomains in the URL bar (www[.]domain[.]com shows only domain[.]com ). This is plain wrong, and buggy as hell :/ https://t.co/D1KlquA09V

— x0rz (@x0rz) September 7, 2018