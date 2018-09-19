В августе 2018 года пользователи обвиняли в слежке разработчиков популярнейшей утилиты CCleaner, предназначенной для очистки и оптимизации ОС семейства Windows. Тогда в CCleaner нашли неотключаемую функциональность «активного мониторинга» (Active Monitoring), а также обнаружили, что работу приложения невозможно прервать нормальными методами (единственным способом закрытия стала принудительная ликвидация через Диспетчер задач).

После шквала критики со стороны сообщества, СМИ и ИБ-экспертов, разработки компании Piriform, которую в прошлом году приобрела Avast, все же прислушались к мнению общественности и откатили CCleaner до версии 5.44. Тогда авторы утилиты пообещали доработать новую версию, отделить клининговую функциональность от аналитической, а также максимально прозрачно рассказать о сборе и использовании пользовательских данных.

Однако теперь у пользователей CCleaner появился новый повод для возмущения. На этот раз утилита стала самопроизвольно обновляться до версии 5.46, невзирая на заданные настройки обновления (то есть даже в том случае, если автообновление отключено). Хуже того, оказалось, что после перехода на новую версию все настройки сбрасываются к значениям по умолчанию, то есть активируется сбор и использование анонимных данных о пользователе в пользу Avast и Piriform.

На официальном форуме Piriform представитель компании пишет, что с релизом версии 5.46 разработчики принудительно перевели некоторых пользователей на данную версию, чтобы удовлетворить некие законные требования и предоставить пользователям большую анонимность и прозрачность в вопросах приватности.

Наличие проблемы принудительного обновления уже подтвердили журналисты Bleeping Computer. Так, установив CCleaner 5.37, взятый с самого BleepingComputer.com, и отключив автоматическую проверку обновлений, журналисты все равно получили CCleaner 5.46, причем апгрейд произошел еще до запуска утилиты.

Представители Avast уже связались с изданием и пояснили, что обновление до версии 5.46 является критическим и призвано защитить пользователей от неких угроз безопасности и потери данных, которая, например, может произойти в ходе софтверного или аппаратного конфликта. В компании уверяют, что переход на CCleaner 5.46 не имеет ничего общего с механизмом автоматического обновления, который пользователи CCleaner Professional могут отключить, а пользователи бесплатной версии вообще не имеют.

Сообщается, что CCleaner 5.46 разрешает некие проблемы со стабильностью и защищает пользователей Windows от возникновения неполадок (к примеру, потери личных данных в Chrome или потенциальных проблем с драйверами после обновления ОС). Также в новой версии улучшено управление настройками приватности, и она лучше отвечает требованиям GDPR.

Кроме того, представители Avast уверяют, что в ходе обновления утилиты настройки приватности не сбрасываются до значений по умолчанию, а происходящие в настройках изменения они объясняют вступлением в силу GDPR и критикой со стороны сообщества (в частности, полученной после релиза проблемной версии 5.45). То есть утверждается, что изменились сами настройки и их структура, поэтому после обновления пользователи видят совсем иную картину.

Тем не менее, журналисты Bleeping Computer настаивают на том, что компания подчеркнуто игнорирует предпочтения пользователей и навязывает им обновления. Для отключения обновлений рекомендуется удалить файл CCUpdate.exe, который устанавливается вместе с утилитой. Данный файл запускается через Планировщик заданий ежедневно, где носит название CCleaner Update. Эту задачу на всякий случай тоже рекомендуется удалить.