Разработчики Cloudflare объявили о создании Cloudflare Onion Service, который будет отличать ботов и злоумышленников от легитимного Tor-трафика. Ожидается, что благодаря новому сервису пользователям Tor Browser придется намного реже сталкиваться с CAPTCHA на защищенных Cloudflare сайтах.

Дело в том, что до недавнего времени пользователям Tor приходилось решать бесконечные Google reCAPTCHA, при каждом посещении сайтов, защищенных Cloudflare. В 2016 году представители Tor Project даже обвиняли компанию в том, что та саботирует Tor-трафик, вынуждая пользователей решать CAPTCHA десятки раз подряд. Тогда в Cloudflare ответили, что вынуждены идти на такие меры, так как 94% Tor-трафика составляют боты или злоумышленники.

Тем не менее, спустя примерно полгода разработчики Cloudflare представили Challenge Bypass Specification и дополнение для Tor Browser, попытавшись избавить пользователей от бесконечных тестов. Однако данный проект не прижился, и ему на смену стали внедрять функциональность Opportunistic Encryption, представленное осенью 2016 года. Именно Opportunistic Encryption использовали вместе с кастомными Proxy Protocol хедерами, HTTP/2 и рядом других инструментов, для создания Cloudflare Onion Service.

Теперь представители компании рассказывают, что для ввода Cloudflare Onion Service в эксплуатацию от разработчиков Tor потребовалось внести небольшие изменения в бинарники Tor. То есть сервис будет работать только с новыми Tor Browser 8.0 и Tor Browser для Android, которые были представлены ранее в этом месяце.

Также сообщается, что Cloudflare Onion Service бесплатен для всех клиентов Cloudflare, и включить его можно, найдя в настройках опцию Onion Routing.