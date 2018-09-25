Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную активность мобильного банкера Roaming Mantis. Первоначально он использовал метод подмены DNS и в основном заражал устройства на базе Android, но теперь троян атакует и устройства, работающие под управлением iOS.

Напомню, что Roaming Mantis был обнаружен весной 2018 года. Изначально он атаковал пользователей из Японии, Кореи, Китая, Индии и Бангладеш, но затем «заговорил» еще на двух десятках языков (в том числе и на русском) и начал быстро распространяться по миру.

Малварь использовала взломанные роутеры, чтобы заражать смартфоны и планшеты, работающие под управлением Android, перенаправляла устройства на базе iOS на фишинговый сайт, а также запускала майнинговые скрипты CoinHive на десктопах и ноутбуках. Для всего этого использолвалась техника DNS hijacking — подмена DNS, из-за чего атаки зачастую удавалось обнаружить не сразу.

Для подмены DNS авторы Roaming Mantis выбрали, пожалуй, наиболее простой и эффективный способ: они прописывают в настройках скомпрометированных роутеров собственные адреса DNS-серверов. После этого, что бы пользователь ни набрал в адресной строке браузера, его перенаправят на вредоносный сайт.

Теперь специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают, что Roaming Mantis начал похищать учетные данные пользователей iOS при помощи фишинга. Когда жертвы обращаются к какой-либо веб-странице с iOS-устройства, их перенаправляют на поддельный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, ее срок действия и код CVV. Также вредонос начал атаковать гаджеты на базе iOS с целью «браузерного» майнинга. Его основным инструментом для этого по-прежнему остается сервис CoinHive, посредством которого прежде малварью заражались ПК.

По наблюдениям исследователей, основной мотив злоумышленников в настоящее время – быстрое получение прибыли. Например, при распространении трояна они поочередно используют фишинговый сайт и страницу веб-майнинга, в зависимости от того, какой способ принесет больше денег в каждом конкретном случае.

Помимо всего прочего, Roaming Mantis и расширил свои методы атак и уклонения от обнаружения. Изначально после подмены DNS жертвы перенаправлялись на IP-адреса мошенников, с которых устройства устанавливались вредоносные приложения facebook.apk или chrome.apk. Но теперь преступники заменили facebook.apk на sagawa.apk, а для его распространения стали применять арендованную службу спуфинга, основанного на подмене номеров отправителя SMS-сообщений.