Специалисты обратили внимание на еще одну неприятную особенность Chrome 69. Как оказалось, после команды на удаление всех файлов cookie в браузере, куки для сервисов Google не удаляются, пока пользователь не разлогинится. Напомню, что ранее в этом месяце пользователи и специалисты уже подвергли разработчиков Chrome критике из-за сокрытия WWW и поддоменов из адресной строки (и багов, связанных с этой новой функциональностью), а также принудительной авторизации в браузере, которую многие эксперты считают навязчивой и вводящей в заблуждение.

Первым внимание к проблеме «неудаляемых» куки привлек CTO Contentpass Кристофер Тэван (Christoph Tavan).

Brief correction: Cookies seem to get removed and re-created immediately. At least the cookie content and creation date seems to change. Nonetheless: After hitting the "remove all" button you still don't end up with an empty cookie jar.

— Christoph Tavan (@ctavan) September 25, 2018