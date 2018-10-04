Группа Wi-Fi Alliance представила новую схему нумерации Wi-Fi, в соответствии с которым следующий стандарт беспроводной связи будет называться не 802.11ax, а Wi-Fi 6. Все предыдущие поколения Wi-Fi тоже получат упрощенные названия.

Wi-Fi 6 обещает пользователям повышенную пропускную способность и сделает первые шаги на пути к решению проблем общественного Wi-Fi: производительность будет выше даже при большом количестве подключенных устройств.

Переименование коснется не только следующей версии, но и предыдущих. 802.11b переименуют в Wi-Fi 1, 802.11a в Wi-Fi 2, 802.11g в Wi-Fi 3, 802.11n станет Wi-Fi 4, а нынешний 802.11ac — Wi-Fi 5.

Упрощённая нумерация позволит неискушенным пользователям легче узнавать о том, какую версию Wi-Fi поддерживают их устройства. Предполагается, что новый вариант будет применяться в пользовательских интерфейсах операционных систем, и рядом со значком Wi-Fi со временем появится цифра с номером стандарта связи.

Также в Wi-Fi Alliance предлагают использовать новую схему для маркировки новых роутеров, чтобы покупателям было легче ориентироваться. Устройства с поддержкой Wi-Fi следующего поколения будут отмечены значком Wi-Fi 6.