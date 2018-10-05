90-летний отчим убил свою падчерицу у нее дома, а раскрыть преступление помог ее фитнес-браслет Fitbit Alta HR — сообщает New York Times. Данные, полученный из браслета, подтвердили, что сердце жертвы остановилось, когда отчим еще был еще рядом.

Карен Наварра была убита 8 сентября, ее тело через пять дней после смерти нашел сослуживец, взволнованный, что она не появляется на работе.

По словам отчима Карен, в день смерти он заехал к ней ненадолго, привез домашнюю пиццу и печенье и уехал в течение пятнадцати минут, причем она проводила его до дверей и дала две розы в благодарность. Он также утверждал, что позднее в тот день видел как падчерица проезжала мимо его дома, и была не одна в машине.

Полиция получила ордер на извлечение данных с браслета и исследовала их при поддержке представителя Fitbit. Браслет записал изменения пульса убитой женщины: около 15:20 ее пульс резко подскочил, а затем стал быстро падать, и через восемь минут сердце перестало биться.

Сопоставив данные браслета с записями видеонаблюдения в доме убитой, полицейские установили, что мистер Эйелло еще находился в доме, когда сердце его падчерицы остановилось, он вышел только спустя пять минут. На записи его машина еще стояла перед домом в тот момент. Позднее в его доме нашли испачканную кровью одежду. Эйелло арестовали и поместили под стражу в ожидании суда.

Когда на допросе Эйелло объяснили возможности фитнес-браслета, рассказали о сопоставлении замеров пульса и точного времени, он никак не мог поверить, что такое возможно.

Сотрудники Fitbit без проблем передали следствию биометрические данные с устройства. В политике конфиденциальности компании открыто написано, что она «собирает данные в интересах безопасности пользователей и других лиц», а также «может использовать полученную информацию, чтобы ответить на официальный запрос».

Это далеко не первый случай, когда фитнес-трекер помогает в расследовании преступления. Ранее данные с таких устройств помогали раскрывать изнасилования, нападения и убийства.

Например, в 2017 году в штате Коннектикут данные с браслета Fitbit были приняты судом в числе доказательств убийства. Известен также случай, когда следователи запросили данные с динамика Amazon Echo, чтобы проверить, не «подслушал» ли он, что происходило в помещении в момент убийства.