Исполнительный директор компании Phantom Secure, которая производит «невзламываемые» телефоны, признался в содействии наркоторговле. Пятерых руководителей обвинили в бандитизме и сговоре с целью ввоза и распространения запрещенных веществ по всему миру.

Министерство юстиции США объявило, что Винсент Рамос подписал соглашение о признании вины, где рассказал, что он и четверо его подельников из Phantom Secure (все они на данный момент скрываются от правосудия) разместили серверы в Панаме и Гонконге и использовали виртуальные прокси-серверы, чтобы скрывать их физическое местоположение. Также они удаленно уничтожали данные с устройств, уже изъятых правоохранительными органами.

Телефоны Phantom пользовались большой популярностью в преступном мире, в том числе у самой верхушки транснациональных преступных группировок. В частности, члены известного наркокартеля Синалоа в Мексике были клиентами компании Phantom Secure. В признании Рамоса упоминается, что устройства Phantom Secure участвовали в распространении как минимум нескольких сот килограммов кокаина, а также героина и метамфетамина по всему миру. Телефонами Phantom Secure пользовались наркокартели для торговли наркотиками в США, Европе, Австралии, Мексике, Канаде и Таиланде.

По данным ФБР, подписка на сервис Phantom Secure стоила около 2-3 тысяч долларов за полгода. Для защиты анонимности клиентов и деятельности самой Phantom Secure, сделки производились в цифровых валютах, в том числе в биткоинах. За эти деньги человек получал устройство, где и софт и железо были модифицированы таким образом, чтобы обеспечить анонимность и шифрование всех коммуникаций. GPS-навигация, микрофон, камера, доступ в интернет и мессенджер, и даже технология передачи голоса, все было сделано с учетом особых нужд клиентов.

За каждого нового клиента должен был поручиться уже подписанный доверенный клиент — таким образом, компании долго удавалось исключить внедрение сотрудников правоохранительных органов в число клиентов. Но, в конце концов, эта стратегия подвела преступников.

Согласно сделке, которую Рамос заключил со следствием, у него будет изъято 80 миллионов долларов и других активов на десятки миллионов долларов, в том числе золотые монеты, криптовалютные счета, дома и Ламборгини. Также он передаст контроль над серверами и полутора сотнями доменов, которые поддерживали сеть Phantom Secure и позволяли преступникам обмениваться зашифрованными сообщениями. Рамосу грозит до 20 лет тюрьмы.