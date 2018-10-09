Найденная ранее брешь в прошивке маршрутизаторов MikroTik оказалась намного серьезнее, чем считалось. Атака эксплуатирует уязвимость CVE-2018-14847, которая присутствует в утилите администрирования Winbox. Используя ее, хакеры обходят аутентификацию и получают доступ к произвольным файлам. Потенциально это может привести к удаленному исполнению произвольного кода.

Как сообщает ThreatPost, теперь злоумышленники используют эту уязвимость для получения прав администратора и обхода защиты брандмауэра, тем самым получая доступ к сети и возможность выполнять вредоносный код.

Предыдущая версия уязвимости была исправлена ​​в апреле этого года. Однако Джейкоб Бейнс из Tenable Research выяснил, что уязвимость в Winbox можно использовать для записи файлов на маршрутизатор, что является более серьезной проблемой.

Описание уязвимости гласит, что код исполняемого файла licupgr содержит вызов функции sprintf, которую возможно применить для удаленной активации переполнения буфера. Благодаря новой информации об уязвимости, атаки, которые ее используют, становятся опасней: CVE-2018-14847 позволяет хакерам извлекать учетные данные суперпользователя и исполнять любой код.

Версии RouterOS до 6.42.7 и 6.40.9 подвержены атакам такого рода. По приблизительным подсчетам из сотен тысяч подключенных к сети роутеров только 35-40 тысяч получили обновление. Апдейты RouterOS версий 6.40.9, 6.42.7 и 6.43 были выпущены в августе и устраняют эту уязвимость, а также исправляют ошибку, связанную с переполнением памяти для загрузки файлов и другие баги.

Еще предыдущая версия атаки использовалась для превращения маршрутизаторов в устройства для майнинга. В начале августа 2018 года было обнаружено, что около 200 000 уязвимых маршрутизаторов оказались скомпрометированы именно с этой целью.

Недавнее исследование, проведенное Американским институтом потребителей (ACI), показало, что пять из шести домашних маршрутизаторов недостаточно защищены от киберугроз.