Компания Microsoft заявила о присоединении к Open Invention Network (OIN) — платформе, которая предоставляет свободный доступ к патентам и помогает защищать Linux и другие свободные проекты от патентных исков. Они смогут получить доступ к 60 000 патентам компании и не платить отчисления за использование.

Участие Microsoft в этом проекте должно увеличить разнообразие поддерживаемых технологий и ускорить инновации. Не секрет, что проблемы с правами на патент часто тормозят процесс разработки, и участие такой крупной компании как Microsoft в OIN — значительный шаг.

В Open Invention Network входят и другие корпорации. Среди них — Google, IBM, NEC, Philips, Sony и Toyota, а также разработчики дистрибутивов Linux — Red Hat, Canonical и SUSE.

В интервью изданию ZDNet, член руководства Microsoft, Скотт Гатри, сообщил, что именно защита проектов с открытыми исходными кодами от судебных исков была целью компании. Однако в этом действии Microsoft можно усмотреть и попытку исправить свой имидж и убедить сообщество в добрых намерениях (а среди поводов для опасений можно назвать, к примеру, покупку GitHub).

Так или иначе, подобное сотрудничество задает хороший тон для всего сообщества разработчиков.