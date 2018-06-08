Как стало известно в начале текущей недели, компания Microsoft покупает крупнейший хостинг репозиториев GitHub за 7,5 млрд долларов. Многих пользователей грядущая сделка не на шутку встревожила, после чего в сети появились петиции против слияния, а операторы GitLab, BitBucket и SourceForge сообщили о значительном приросте трафика, — разработчики тысячами перемещают свои проекты на другие хостинги.

Представители Microsoft сообщали, что осознают всю ответственность перед сообществом разработчиков, практически не собираются вмешиваться в работу GitHub, он продолжит независимое существование и по-прежнему останется полностью открытым и бесплатным. Однако речь в официальном сообщении так же шла об использовании GitHub для продвижения решений Microsoft, и сообщество, разумеется, интересовали подробности.

Как уже было известно ранее, пост CEO GitHub после слияния займет Нэт Фридман (Nat Friedman), в настоящее время являющийся одним из вице-президентов Microsoft. В компанию Фридман попал после создания фирмы Xamarin, занимавшейся разработкой кросспатформенной имплементации .NET. В 2016 году Microsoft купила Xamarin. Стоит отметить, что ключевая часть стека Xamarin была опенсорсной, а еще одна компания, основанная Фриндманом еще в 90-х, Ximian, и вовсе была создана для разработки решений, связанных с GNOME.

Текущий глава GitHub и один из сооснователей платформы, Крис Ванстрас (Chris Wanstrath), сложит с себя полномочия и станет техническим консультантом Microsoft. Он, вместе с Фридманом, будет работать под началом исполнительного вице-президента Скотта Гатри (Scott Guthrie), отвечающего за Microsoft Cloud и развитие технологий искусственного интеллекта.

Хотя Фридман еще не вступил в новую должность, диалог с сообществом он начал уже сейчас. Вчера будущий CEO GitHub пообщался с пользователям Reddit (в рамках серии вопросов и ответов AMA). Как не трудно догадаться, в первую очередь Фридман хотел ответить на тревожащие комьюнити вопросы о грядущем слиянии.

Так как сделка еще не закрыта (это должно произойти до конца 2018 года), Фридман мог говорить не обо всем, однако общее представление о планах Microsoft из его ответов получить все же возможно. Фридман дал понять, что софтверный гигант, как и было заявлено ранее, не планирует серьезно менять GitHub и вмешиваться в его работу. Отвечая на вопрос о грядущих переменах, Фридман написал, что «Microsoft покупает GitHub, потому что ей нравится GitHub», а также стремится лишь к тому, чтобы «GitHub стал еще лучше как GitHub».

При этом Фридман сообщил, что можно ожидать полной интеграции с сервисами Visual Studio, но без каких-либо радикальных изменений, которые создадут неудобства пользователям. Будущеий CEO заверил, что работа над Atom и Visual Studio Code будет продолжена, так как разработчики очень требовательны к своим инструментам, и пользователи Visual Studio Code определенно не будут рады, если их силой заставят перейти на Atom, и наоборот.

Конечно, Фридмана не могли не спросить о возможном появлении рекламы в публичных репозиториях (ее не будет), и о том, как он относится к оттоку пользователей на GitLab и другие сервисы.